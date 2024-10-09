Более трети граждан США верят в заговор вокруг покушений на Трампа

Более трети граждан США верят в заговор вокруг покушений на кандидата в президенты страны Дональда Трампа. Об этом 9 октября пишет американский новостной журнал Newsweek.

Граждан США спросили, считают ли они, что июньское нападение на Трампа в ходе предвыборного митинга в штате Пенсильвания и покушение на его жизнь в сентябре во Флориде делом рук одиночек или результатом заговора с участием нескольких человек.

«Более трети респондентов, 36%, заявили, что, по их мнению, несколько человек были вовлечены в более широкий заговор с целью покушения на Трампа. Около 44% считают, что покушения на убийство были единичными актами насилия, в то время как остальные 20% не уверены или отказались отвечать», — говорится в материале.

Результаты опроса могут говорить о возросшем чувстве недоверия у граждан к американским институтам, а также влиянии ультраправых взглядов, сообщает Newsweek.

Первое покушение на Трампа произошло 13 июля, когда он проводил предвыборный митинг в Батлере, штат Пенсильвания. Бывший американский лидер получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще два человека были ранены.

Вторая за несколько месяцев попытка покушения на Трампа была совершена 15 сентября. У гольф-клуба в городе Уэст-Палм-Бич штата Флорида произошла стрельба. Трамп находился в 500 м от эпицентра инцидента. Политик в результате происшествия не пострадал.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.