Реклама
Прямой эфир
Армия
Министерство обороны РФ рассказало о подвигах российских бойцов в зоне СВО
Происшествия
В Сочи произошло ДТП с экскурсионным автобусом и еще пятью автомобилями
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне
Мир
Макрон сообщил об обучении Францией 2,3 тыс. солдат ВСУ
Мир
Шольц сравнил мирную революцию в ГДР с современной Украиной
Общество
В Подмосковье начали мероприятия после смерти подростка от менингита
Общество
В КБР 104-летний мужчина пролетел на мотопараплане и побил мировой рекорд
Мир
Синоптик назвал беспрецедентным ожидающийся во Флориде циклон «Милтон»
Политика
Лукашенко заявил о защите общих интересов России и Белоруссии
Армия
Бойцы группировки «Юг» зачищают от ВСУ населенные пункты на северском направлении
Авто
Путин дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura
Общество
МВД рассказало о состоянии раненных при попытке теракта под Смоленском полицейских
Армия
Минобороны показало кадры освобождения Покровского в Курской области
Мир
Третий энергоблок финской АЭС «Олкилуото» снизил мощность из-за неисправности
Мир
Американский метеоролог прослезился во время сюжета об урагане «Милтон»
Армия
В Минобороны рассказали о подвигах получивших «Золотую звезду» бойцов ВС РФ
Мир
Коммунисты Молдавии устроили акцию протеста после изъятия агитационных листовок
Мир
Во Франции обвинили правительство Макрона в уничтожающей страну политике
Сюжет:

Более трети граждан США верят в заговор вокруг покушений на Трампа

Newsweek: более трети граждан США верят в заговор вокруг покушений на Трампа
0
Фото: REUTERS/Marco Bello
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Более трети граждан США верят в заговор вокруг покушений на кандидата в президенты страны Дональда Трампа. Об этом 9 октября пишет американский новостной журнал Newsweek.

Граждан США спросили, считают ли они, что июньское нападение на Трампа в ходе предвыборного митинга в штате Пенсильвания и покушение на его жизнь в сентябре во Флориде делом рук одиночек или результатом заговора с участием нескольких человек.

«Более трети респондентов, 36%, заявили, что, по их мнению, несколько человек были вовлечены в более широкий заговор с целью покушения на Трампа. Около 44% считают, что покушения на убийство были единичными актами насилия, в то время как остальные 20% не уверены или отказались отвечать», — говорится в материале.

Результаты опроса могут говорить о возросшем чувстве недоверия у граждан к американским институтам, а также влиянии ультраправых взглядов, сообщает Newsweek.

Второе покушение на Трампа: что известно о стрелке
В результате инцидента экс-президент США не пострадал, подозреваемый задержан

Первое покушение на Трампа произошло 13 июля, когда он проводил предвыборный митинг в Батлере, штат Пенсильвания. Бывший американский лидер получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще два человека были ранены.

Вторая за несколько месяцев попытка покушения на Трампа была совершена 15 сентября. У гольф-клуба в городе Уэст-Палм-Бич штата Флорида произошла стрельба. Трамп находился в 500 м от эпицентра инцидента. Политик в результате происшествия не пострадал.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024