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В Иране сообщили о кибератаке на израильскую ПВО во время ракетного удара

Генерал КСИР: одновременно с ракетным ударом Иран провел кибератаку на ПВО Израиля
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Фото: Global Look Press/Gideon Markowicz/JINI
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Во время ракетного удара по Израилю Иран осуществил кибератаку на израильские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 9 октября заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Эбрахим Джабари.

«Одновременно с атакой мы провели кибероперацию и [использовали средства] радиоэлектронной борьбы против систем [противовоздушной] обороны израильских преступников, благодаря этому наши ракеты обошли [ПВО] и поразили намеченные цели», — приводит его слова ТАСС.

Военный также отметил, что во время операции иранские силы успешно нанесли удар по израильским военным объектам и ангарам с истребителями F-35.

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Накануне председатель комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Иран подготовит жесткий ответ тем странам, которые помогали Израилю отражать ракетный удар Исламской Республики.

1 октября Иран провел масштабную атаку на Израиль. По территории страны было выпущено около 200 баллистических ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что Иран своим ракетным ударом совершил большую ошибку, за которую заплатит. Помимо этого, политик назвал атаку Исламской Республики неудачной.

Позже, 5 октября, президент США Джо Байден рассказал, что пока нет решения, в каком виде Израиль ответит на ракетный удар Ирана. Возможно, будут атакованы нефтяные объекты Исламской Республики, но Байден на месте Израиля рассмотрел бы альтернативы такому шагу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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