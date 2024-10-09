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Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» проявившим героизм участникам СВО

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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» проявившим героизм в ходе спецоперации (СВО) и находящимся в данный момент на лечении военным. Об этом 9 октября сообщили в Минобороны РФ.

Церемония прошла в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка, где военнослужащие проходят лечение и реабилитацию.

Отмечалось, что министр вручил медаль майору Владимиру Манохину. Он, будучи командиром одного из батальонов, сдержал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе важного населенного пункта в Херсонской области.

Звание Героя РФ получил также командир противотанкового взвода капитан Максим Бахарев, чье подразделение воспрепятствовало наступлению противника в Запорожской области. При этом сам Бахирев уничтожил два танка и четыре бронетранспортера украинской армии.

Помимо этого, министру продемонстрировали возможности операционных госпиталя. Белоусов отметил необходимость наращивания реабилитационных мощностей для скорейшего выздоровления военных.

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Ранее, 4 октября, Белоусов вручил высшую государственную награду «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе СВО.

До этого, 1 октября, министр обороны РФ провел совещание на пункте управления группировки российских войск «Центр» и вручил государственные награды отличившимся военным. Ранее в тот день стало известно, что подразделения группировки взяли под контроль населенный пункт Крутой Яр Донецкой Народной Республики (ДНР).

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин регулярно получает доклады от Минобороны РФ о продвижении войск в зоне спецоперации. Также он пожелал дальнейших побед российским бойцам.

30 сентября, в День воссоединения новых регионов с РФ, Путин отметил, что специальная военная операция России носит по-настоящему освободительный характер.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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