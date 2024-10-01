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ВС РФ освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенные пункты Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 октября сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области. <...> Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Крутой Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.

Также говорилось, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ были нанесены удары по скоплению живой силы и военной техники противника в 128 районах.

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За последнюю неделю ВС РФ освободили Нелеповку, Макеевку, Мариновку, Лесовку, Украинск, а также населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР.

До этого, 8 сентября, Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР. Позже житель населенного пункта рассказал, что перед этим ВСУ насильно вывозили проживавших в Новогродовке на подконтрольную Киеву территорию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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