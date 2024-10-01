Белоусов вручил госнаграды военнослужащим группировки войск «Центр»
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки российских войск «Центр» и вручил государственные награды отличившимся военным. Об этом 1 октября сообщили в Минобороны России.
«Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск «Центр», а также вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды», — сообщили в Минобороны РФ.
Также он заслушал доклады командования по ситуации с обеспечением войск в зоне СВО и характеру действий противника.
Командующий группировкой войск генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны, что на красноармейском направлении за сентябрь были освобождены 12 населенных пунктов. Также он сообщил, что за это время были взяты в плен 73 украинских военнослужащих.
Ранее в этот день подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Крутой Яр Донецкой Народной Республики (ДНР). Также западные группировки российских войск в этот же день освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области.
За последнюю неделю ВС РФ освободили Нелеповку, Макеевку, Мариновку, Лесовку, Украинск, а также населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР.
До этого, 8 сентября, Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР. Позже житель населенного пункта рассказал, что перед этим ВСУ насильно вывозили проживавших в Новогродовке на подконтрольную Киеву территорию.
Как указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин регулярно получает доклады от Минобороны РФ о продвижении войск в зоне спецоперации.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.