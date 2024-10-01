Песков рассказал о регулярных докладах Путину о продвижении ВС РФ в зоне СВО
Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады от Министерства обороны РФ о продвижении армии в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 1 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Вся страна следит за тем, как продвигаются наши ребята. Что касается президента, то как Верховный главнокомандующий он, разумеется, регулярно получает непосредственно прямую информацию от военных, прямые доклады», — сообщил Песков на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Также он пожелал дальнейших побед российским бойцам.
Накануне, 30 сентября, в День воссоединения новых регионов с РФ, Путин отметил, что специальная военная операция России носит по-настоящему освободительный характер. Глава государства обратился к жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также к военным и поблагодарил их за стойкость и решительность.
За последнюю неделю ВС РФ освободили Нелеповку, Макеевку, Мариновку, Лесовку, Украинск, а также населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР.
До этого, 8 сентября, Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР. Позже житель населенного пункта рассказал, что перед этим ВСУ насильно вывозили проживавших в Новогродовке на подконтрольную Киеву территорию.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.