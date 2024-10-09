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Замглавы МИД РФ Богданов обсудил палестино-израильский конфликт с послом Омана

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Фото: REUTERS/Hatem Khaled
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Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта с послом Омана Хамудом Бен Салемом Аль Тувайха в ходе их встречи в Москве. Об этом 9 октября сообщается на сайте российского МИДа.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по представляющей взаимный интерес ближневосточной проблематике с акцентом на развитие военно-политической ситуации в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении.

Встреча состоялась по просьбе оманского дипломата. На ней также обсуждалась тема укрепления сотрудничества обеих стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах и график контактов на разных уровнях.

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Ранее в этот день в руководстве палестинского движения ХАМАС назвали обмен пленными бессмысленным до вывода израильских войск из сектора Газа и полного прекращения огня в анклаве. По словам представителя ХАМАС в Ливане Аймана Шанаа, переговоры не привели к приостановке боевых действий из-за позиции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

До этого, 7 октября, сообщалось, что военное крыло ХАМАС поклялось продолжать «длительную войну на истощение» против Израиля. При этом движение пригрозило, что израильские заложники в секторе Газа могут погибнуть или пропасть без вести.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары. По данным палестинского минздрава, за год конфликта в секторе Газа погибло почти 42 тыс. человек.

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