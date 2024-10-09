В МИДе назвали неприемлемым невыдачу США виз членам российской делегации на ГА ООН

Россия считает неприемлемым решение Вашингтона о невыдаче визы некоторым членам делегации РФ для участия в высокой неделе Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявил 9 октября заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Выступая на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в неделе высокого уровня 79-й сессии ГА ООН, он заявил, что Москва не может быть удовлетворена тем, что относительно посещения подобных мероприятий на территории США «всё время продолжаются и возникают проблемы с получением виз».

«В нарушение, кстати говоря, тех договоренностей и положений о том, как должна себя страна, принимающая центральные органы ООН, вести в отношении стран-членов, к сожалению, в Вашингтоне стараются использовать это в своих политических целях. Я имею в виду именно такие логистические вопросы, вопросы выдачи виз. Мы считаем это неприемлемым», — указал он.

Вершинин подтвердил, что не дали визу, среди прочих, члену российской официальной делегации, руководителю комитета Госдумы Леониду Слуцкому.

«Мы ставим вопрос о необходимости арбитража», — заключил он.

О том, что членам российской делегации не выдали визы для участия в ГА ООН, Вершинин сообщил ранее в среду. Он заверил, что об этом Москва активно говорит в комитете по сношениям со страной.

Ранее, 28 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о перезагрузке глобального сотрудничества невозможно реализовывать по вине Запада. Лавров указал, что сам Запад растоптал все те незыблемые ценности глобализации, о которых рассказывал много лет другим странам. А теперь и саму ООН западные страны хотят превратить в инструмент продвижения своих корыстных интересов.