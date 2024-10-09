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Мэр Феодосии сообщил об эвакуации 1129 жителей из-за пожара на нефтебазе

Ткаченко: из-за пожара на нефтебазе в Феодосии эвакуировано 1129 жителей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Аксёнов
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В Феодосии продолжается эвакуация людей из-за крупного пожара на нефтебазе, в настоящее время из опасных районов уже эвакуировано 1129 человек. Об этом 9 октября сообщил мэр города Игорь Ткаченко.

«Всего из района чрезвычайной ситуации эвакуировано 1129 человек. В трех пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек», — указал градоначальник в своем Telegram-канале.

В настоящее время в городе продолжаются меры по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера. Работает комиссия по оценке нанесенного ущерба. По окончании будет подведен общий итог.

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Предположительно, причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ

Днем ранее Ткаченко отмечал, что в пункты временного размещения (ПВР) в Феодосии эвакуировано свыше 1 тыс. человек. Мера коснулась тех, кто проживает недалеко от места ЧС — в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей. Жителей осмотрели медики, после чего они были размещены в гостиницах и пансионатах.

Нефтебаза загорелась в Феодосии утром 7 октября. О погибших и пострадавших не сообщалось. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. В тот же день в Феодосии открыли два ПВР на базе школ № 9 и № 12.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что пострадавшие из-за пожара получат компенсации по потере имущества в полном объеме.

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