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В Турции заблокировали доступ к Discord

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Фото: Global Look Press/Shatokhina Natalia
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В Турции заблокировали доступ к платформе Discord. Об этом 9 октября сообщает турецкий гостелеканал TRT.

Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил, что по запросу Генеральной прокуратуры Анкары суд постановил запретить платформу Discord из-за пропаганды насилия, а также сексуальных домогательств, в том числе в адрес детей.

«В связи с достаточными подозрениями в совершении преступлений «непристойности» было принято решение удалить все публикации из содержания и заблокировать доступ к указанным URL-адресам из Турции», — приводит его слова TRT.

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Накануне Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Discord на территории РФ из-за нарушения российского законодательства. Выполнение законов необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации.

Роскомнадзор 1 октября направил Discord требование удалить 947 противоправных материалов, некоторые из этих страниц оставались доступными. Ведомство указало, что в марте 2024 года внесло мессенджер в реестр соцсетей, и с тех пор он должен сам находить и блокировать противоправный контент, но не выполняет эти обязанности.

В тот же день правоохранители задержали 39 радикалов, которые по указаниям украинских кураторов склоняли подростков к насилию. Задержанные переписывались с кураторами через Discord.

До этого, 30 сентября, Таганский суд Москвы оштрафовал Discord на 3,5 млн рублей за то, что мессенджер не удалил запрещенную информацию. Сервис признали виновным в административном нарушении по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети»).

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