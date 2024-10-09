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Министры обороны США и Саудовской Аравии заявили об усилении сдерживания Ирана

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Министры обороны США и Саудовской Аравии Ллойд Остин и Халед бен Сальман Остин провели телефонный звонок, в ходе которого обсудили перспективу совместных усилий по сдерживанию Ирана. Соответствующее заявление 8 октября было опубликовано на сайте Пентагона.

«Министры обязались продолжать тесное двустороннее сотрудничество в целях усиления сдерживания общих угроз, в том числе со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном группировок», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что они также обсудили необходимость внесения вклада от каждой из сторон конфликта. Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты сохраняют значительный потенциал в регионе для поддержки обороны партнеров государства и американского персонала.

Кроме того, министр обороны США отметил важность американо-саудовского оборонного партнерства для региональной безопасности и поблагодарил Саудовскую Аравию за ее усилия по обеспечению спокойствия в регионе.

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Ранее в тот же день глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о полной готовности страны к войне. Он отметил, что Иран полностью готов к любому сценарию и любой ситуации. Для этого Вооруженные силы Исламской Республики уже определили все необходимые цели.

За день до этого сообщалось, что Вооруженные силы Ирана разработали как минимум 10 планов действий на случай, если Израиль нанесет удар по Исламской Республике. Тогда же стало известно, что Иран разрабатывает проект пакта сопротивления с кругом государств и «освободительных движений» Ближнего Востока, который предполагает военную, политическую и экономическую помощь в случае атаки со стороны Израиля или США на одну из стран — участниц такого договора.

До этого, 1 октября, Иран обстрелял ракетами территорию Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пообещал жесткую реакцию, если Израиль ответит на эту атаку. В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаньяху в официальном обращении подчеркнул, что Иран, нанеся ракетный удар, совершил большую ошибку и заплатит за нее. Кроме того, глава правительства Израиля назвал атаку Исламской Республики неудачной.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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