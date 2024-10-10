Новая «Надежда»: АвтоВАЗ пообещал россиянам минивэн

АвтоВАЗ работает над новой моделью — минивэном. В следующем году обещают показать прототип машины, которая станет конкурировать с более дорогими китайскими моделями. Аналитики отмечают, что средняя цена в этом сегменте в сравнении с 2021 годом выросла вдвое. Сколько может стоить минивэн марки Lada, разбирались «Известия».

«Если всё пойдет по плану»

Концептуальная версия минивэна Lada собственной разработки будет представлена в 2025 году, а серийная модель появится не раньше 2027 года. Об этом рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«В следующем году мы, наверное, представим только концепт минивэна, всё-таки мы идем последовательно. Минивэн — это перспектива, наверное, ближайших трех, может быть, четырех лет. Это перспектива, которая будет зависеть в том числе и от рынка, насколько рынок будет восприимчив к этой модели. Пока рынок активно благоволит такому формату, и мы находимся в тренде», — заявил Соколов в эфире канала «Россия 24».

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

Новый автомобиль дополнит Largus, заявил вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин в интервью «Российской газете».

— У нас есть идеи, есть разработки. Если всё пойдет по плану, то уже в следующем году мы ее можем визуализировать в концепте. Где-то за полгода до запуска анонсируем продукт. Мы видим, что есть возможность сделать это, то почему бы не воспользоваться шансом. Сейчас на рынке есть китайские модели, но все они стоят очень дорого, — отметил Дмитрий Костромин.

Подорожали вдвое

После того, как ряд зарубежных автопроизводителей из-за санкций прекратил поставки автомобилей в Россию, сегмент минивэнов значительно сократился. Китайские автопроизводители не спешат занять освободившуюся нишу и сосредоточились в основном на кроссоверах.

В настоящее время сегмент минивэнов официально представлен всего лишь несколькими иномарками из КНР — Haima 7х (от 3,6 млн рублей), Forthing Yacht (3,4 млн рублей) и M7 (5,5 млн рублей), GAC M8 (от 5,5 млн рублей), а также премиальным гибридом Voyah Dream (от 7,55 млн рублей. Свой минивэн будет продавать в России китайский премиум-бренд Wey.

Wey 80 Фото: Wey

Российские производители присутствуют в сегменте всего двумя моделями — Lada Largus (от 1 млн 660 тыс. рублей), которая пока не имеет семиместной версии, и пассажирским «Соболем» NN (от 3,7 млн рублей). Также можно отметить модель, сочетающую черты минивэна и кроссовера — семиместный гибрид i-Space от российского бренда Evolute (2,9 млн рублей). Ряд популярных европейских, японских и корейских минивэнов поставляют в РФ по параллельному импорту, но цены на них «улетели в космос». Так, новая Toyota Alphard стоит у дилеров 16–19 млн рублей, Hyundai Staria — 7–9 млн рублей.

Evolute i-Space Фото: Evolute

Аналитики «Авто.ру» подсчитали, что средняя цена минивэна в 2024 году увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2021 годом. Средняя цена нового автомобиля выросла на 124% — с 4 233 758 рублей до 9 485 450 рублей. Подержанные автомобили также подорожали, в среднем на 134,2%, что составляет около миллиона рублей. Средняя стоимость выросла с 744 097 рублей до 1 742 947 рублей.

При этом количество объявлений о продаже новых минивэнов в 2024 году увеличилось вдвое по сравнению с 2021 годом. Среди автомобилей с пробегом также наблюдается рост на 18%, отмечает директор по развитию и продажам «Авто.ру» Алена Иноземцева. По ее словам, в списке самых популярных минивэнов произошли заметные изменения. В 2021 году среди новых моделей лидировали Volkswagen Caravelle, Mercedes-Benz V-Class и Peugeot Traveller. Однако в 2024 году их сменили Voyah Dream, Hyundai Staria и GAC M8.

Фото: РИА Новости/Максим Платонов

Опрошенные «Известиями» эксперты и игроки рынка говорят о необходимости массовой модели в нише между «Ларгусом» и «Соболем».

Спрос на минивэны не слишком велик в силу того, что нет бюджетных моделей, считает партнер «Автостата» Игорь Моржаретто. По его словам, минивэн — нишевая модель. Многие их них могут покинуть российский рынок в условиях повышения утильсбора.

— На фоне глобальных изменений, таких как уход западных брендов, нехватка запчастей и логистические проблемы, на российском рынке заметно уменьшилось количество доступных моделей минивэнов. Учитывая рост цен на бензин и общий уровень жизни, потребители всё больше интересуются экономичными и недорогими моделями. Это создает потребность в доступных минивэнах, которые предложат оптимальное соотношение цены и качества, — считает управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

Сколько будет стоить минивэн Lada

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что новый минивэн будет построен на платформе «Весты», тем более что выпуск Lada Aura продемонстрировал, что эту платформу можно удлинить.

— Платформу следует использовать по полной программе, пока она еще соответствует современным требованиям, — считает Игорь Моржаретто.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков предположил, что минивэн будет иметь общие узлы и детали с будущим кроссовером на базе «Весты». При этом детали подвески у него будут свои, рассчитанные на большую грузоподъемность. Эксперты считают, что минивэн будет популярен как в такси, так и у многодетных семей. Главным образом, благодаря доступной цене и недорогому обслуживанию. Именно цена определит перспективы новинки, уверены эксперты.

Lada Aura Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Речь идет о 2026 годе, и сложно предположить, сколько будет стоить автомобиль. В реалиях сегодняшнего дня минивэн должен стоить около 2,5 млн рублей, — считает Игорь Моржаретто.

Минивэн будет стоить не дешевле, чем кроссовер на базе «Весты» , предполагает Максим Кадаков.

— Я вижу, что он будет стоить плюс-минус как Lada Aura в ценах сегодняшнего дня, вокруг трех миллионов, — считает он.

Еще и пикап

Помимо АвтоВАЗа, свои минивэны готовят другие российские компании — Sollers и Evolute (электрический i-Van). АвтоВАЗ, в свою очередь, заявил, что еще одной новинкой может стать пикап.

— АвтоВАЗ еще и смотрит и в сторону пикапов. Не так давно этот сегмент «улетел в космос». Так что всё возможно, будем думать, развивать, планировать, — отметил Дмитрий Костромин.

Была «Надежда»

Это не первый подход АвтоВАЗа к минивэну. В конце 1990-х годов Волжский завод запустил в серию полноприводный однообъемник «Надежда» на базе «Нивы». Силуэт машины стал развитием футуристических концептов ВАЗа, прозванных «бананами».

Минивэн ВАЗ-2120 «Надежда». 1998 год Фото: ТАСС/Роман Яровицын

Однако минивэн готовили в крайней спешке и вместо первоначально задуманных узких фар наградили его четырьмя круглыми. За «пучеглазость» машину прозвали в народе «Надежда Константиновна», рестайлинг ничего не изменил. Качество сборки хромало и перевешивало все связанные с практичностью машины плюсы. Кроме того, себестоимость минивэна оказалась очень высокой, и в 2006-м ВАЗ свернул его производство, выпустив чуть больше 8 тыс. штук.

Длиннобазная «Нива», созданная, по сути, случайно, в результате экспериментов по удлинению шасси для минивэна, пошла в серию и выпускалась более двух десятков лет.