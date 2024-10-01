Реклама
Прямой эфир
Общество
Cпортивного обозревателя Вильчинского нашли мертвым в подмосковных Люберцах
Мир
СМИ сообщили о повреждении 100 домов в результате атаки Ирана на Израиль
Авто
Продажи автомобилей Lada выросли почти на 15% в сентябре
Мир
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Общество
В Чите суд признал 12 человек виновными в диверсиях и подготовке теракта
Мир
СМИ узнали о планах Франции направить военные мощности на Ближний Восток
Мир
Власти Украины приостановили проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией
Авто
Новую Toyota Camry начали официально продавать в Казахстане
Культура
СМИ сообщили о решении Pink Floyd продать Sony Music права на песни
Мир
Американский актер из сериала «Добрые времена» Джон Эймос умер в возрасте 84 лет
Культура
Картины Врубеля представят на аукционе в Москве впервые за десятилетие
Мир
Захарова указала на провал миротворческой миссии США на Ближнем Востоке
Общество
Суд продлил арест Цырульниковой по делу о хищении 200 млн рублей у Долиной
Мир
В СПЖ сообщили о задержании священника сотрудниками военкомата на Украине
Происшествия
В Красноярском крае подростка задержали по подозрению в убийстве своей опекунши
Общество
Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана
Общество
Источник сообщил о новом уголовном деле в отношении Чекалиных
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали до +22 градусов в Москве 2 октября

Гибридный кроссовер Evolute i-Space получил новую базовую версию

0
Фото: Evolute
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Кроссовер Evolute i-Space, который стал первым гибридным паркетником, серийно выпускающимся в России, получил новую базовую комплектацию «Комфорт». Такая модель стоит от 2,9 млн рублей с учетом спецпрограмм, выгода по которым составляет 360 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении компании «Моторинвест», которое есть в распоряжении «Известий» во вторник, 1 октября.

Прежде кроссовер предлагался в одной комплектации за 3,36 млн рублей без учета спецпрограмм. Теперь во второй и максимальной версии «Премиум» модель стоит от 3,46 млн рублей.

В базовой комплектации у кроссовера отсутствуют следующие опции, которые есть в более дорогой версии: регулировка руля по вылету, панорамная крыша с люком, камеры кругового обзора, передние датчики парковки, бесключевой доступ, климат-контроль (вместо него кондиционер) и интеллектуальная система очистки воздуха, электропривод багажной двери.

Также в начальном исполнении нет боковых шторок безопасности, встроенного видеорегистратора, беспроводной зарядки для смартфона, системы мониторинга слепых зон и целого комплекса электронных ассистентов. Вместо 19-дюймовых дисков стоят 18-дюймовые, количество динамиков аудиосистемы сокращено с 12 до четырех.

Длина трехрядного Evolute i-Space составляет 4760 мм при колесной базе 2785 мм. Гибридная силовая установка состоит из электромотора (178 л.с.; 300 Нм) и ДВС объемом 1,5 литра (110 л.с.) и 17,52-киловаттной батареи. Полный запас хода кроссовера составляет 1150 км, из них на электротяге кроссовер может проехать 87 км.

В начальной комплектации есть диодная оптика, двойное переднее остекление, медиасистема с 12,3-дюймовым экраном, приборная панель с цветным дисплеем диагональю 7 дюймов, камера заднего вида и задние датчики парковки.

Дифференциальное исчисление: как утильсбор изменит цены на автомобили
Подорожают лишь отдельные позиции авторынка

8 июля сообщалось, что компания «Моторинвест» в этом году планирует выпустить 3 тыс. машин и начать производство гибридов в России по полному циклу. Помимо электромобилей на заводе в Липецкой области начался выпуск подключаемого гибридного кроссовера Evolute i-Space.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024