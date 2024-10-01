Гибридный кроссовер Evolute i-Space получил новую базовую версию
Кроссовер Evolute i-Space, который стал первым гибридным паркетником, серийно выпускающимся в России, получил новую базовую комплектацию «Комфорт». Такая модель стоит от 2,9 млн рублей с учетом спецпрограмм, выгода по которым составляет 360 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении компании «Моторинвест», которое есть в распоряжении «Известий» во вторник, 1 октября.
Прежде кроссовер предлагался в одной комплектации за 3,36 млн рублей без учета спецпрограмм. Теперь во второй и максимальной версии «Премиум» модель стоит от 3,46 млн рублей.
В базовой комплектации у кроссовера отсутствуют следующие опции, которые есть в более дорогой версии: регулировка руля по вылету, панорамная крыша с люком, камеры кругового обзора, передние датчики парковки, бесключевой доступ, климат-контроль (вместо него кондиционер) и интеллектуальная система очистки воздуха, электропривод багажной двери.
Также в начальном исполнении нет боковых шторок безопасности, встроенного видеорегистратора, беспроводной зарядки для смартфона, системы мониторинга слепых зон и целого комплекса электронных ассистентов. Вместо 19-дюймовых дисков стоят 18-дюймовые, количество динамиков аудиосистемы сокращено с 12 до четырех.
Длина трехрядного Evolute i-Space составляет 4760 мм при колесной базе 2785 мм. Гибридная силовая установка состоит из электромотора (178 л.с.; 300 Нм) и ДВС объемом 1,5 литра (110 л.с.) и 17,52-киловаттной батареи. Полный запас хода кроссовера составляет 1150 км, из них на электротяге кроссовер может проехать 87 км.
В начальной комплектации есть диодная оптика, двойное переднее остекление, медиасистема с 12,3-дюймовым экраном, приборная панель с цветным дисплеем диагональю 7 дюймов, камера заднего вида и задние датчики парковки.
8 июля сообщалось, что компания «Моторинвест» в этом году планирует выпустить 3 тыс. машин и начать производство гибридов в России по полному циклу. Помимо электромобилей на заводе в Липецкой области начался выпуск подключаемого гибридного кроссовера Evolute i-Space.