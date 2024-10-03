Политолог назвал целью поездки Рютте в Киев внушить украинцам ложные надежды

Новый генсек НАТО Марк Рютте совершил свой первый на данном посту визит именно в Киев ради личного пиара и успокоения украинцев на фоне поражений ВСУ на фронте. Таким мнением с «Известиями» 3 октября поделился кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Рютте вступил в должность генсека НАТО 1 октября и сразу заявил, что альянс поддерживает идею атаковать российские территории западным оружием, однако страны-участницы должны принимать такое решение сами. Затем, 3 октября, он посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, полномочия которого истекли в мае.

«Главной целью киевского турне Рютте был личный пиар, а второстепенной — стремление накормить украинцев очередной порцией ложных надежд, за которые им потом придется платить высокую цену на поле боя. Внутри блока НАТО идут бурные дискуссии о том, кто должен взвалить на себя бремя содержания ВСУ и режима Зеленского. Американцы очевидным образом пытаются передать этот «чемодан без ручки» своим европейским партнерам, а у тех нет ни денег, ни производственных мощностей, ни желания рисковать своей безопасностью», — прокомментировал Фельдман.

По его словам, «очередной высокопоставленный европейский гастролер» со словами поддержки приехал на Украину, чтобы граждане страны окончательно не пали духом на фоне новостей о скорой утрате Угледара. Однако его слова не обеспечены ресурсами, а значит, и всерьез их воспринимать не следует, подчеркнул собеседник издания.

При этом, добавил политолог, на фоне других европейских политиков Рютте всегда выделялся своей оголтелой русофобией. Так, находясь на посту главы правительства Нидерландов, он всячески способствовал эскалации конфликта на Украине. Именно ему, в частности, принадлежала идея о передаче режиму Зеленского самолетов F-16. Однако бывший премьер теперь занимает сугубо технический пост генсека НАТО, бюрократа, за которого все принципиальные вопросы решает Вашингтон, резюмировал эксперт.

«Руководство США уже многократно заявляло о том, что вступление Украины в Североатлантический альянс на данный момент невозможно. Более того, Москва никогда не допустит реализации подобного сценария. Специальная военная операция будет продолжаться до того момента, пока Киев навсегда не откажется от своей утопической идеи о членстве в НАТО», — заключил он.

Также в четверг Рютте заявил, что в качестве генсека альянса он намерен «сохранить НАТО сильным», а также убедиться, что оборона является эффективной и надежной. Вторым приоритетом политик назвал увеличение помощи Украине и приближение ее к альянсу, а третьим — усиление партнерства с ЕС и странами, которые разделяют интересы НАТО.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии сомнений в том, что Рютте продолжит антироссийскую политику альянса. Она уточнила, что генсек только озвучивает решения НАТО, которые на самом деле диктуются Вашингтоном.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.