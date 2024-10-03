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Рютте во время визита в Киев назвал увеличение помощи Украине своим приоритетом

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Североатлантический альянс (НАТО) усердно работает над предоставлением еще большей помощи Украине. Такое заявление 3 октября сделал генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве.

«Потребности Украины сейчас срочные, и мы усердно работаем над тем, чтобы делать больше и быстрее», — приводит его слова ТАСС.

Рютте также отметил, что в качестве генсека альянса он собирается работать над тремя приоритетами. В первую очередь он намерен «сохранить НАТО сильным», а также убедиться, что оборона является эффективной и надежной. Вторым приоритетом Рютте назвал увеличение помощи Украине и приближение ее к альянсу, а третьим — усиление партнерства с Европейским союзом (ЕС) и странами, которые разделяют интересы НАТО.

Сделали по Марку: изменится ли НАТО при новом генсеке Рютте
Уходящий премьер Нидерландов займет пост главы Североатлантического альянса 1 октября

Ранее в этот день агентство Associated Press сообщило, что Рютте отправился с визитом в Киев в рамках своей первой официальной поездки с момента вступления в должность.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии сомнений в том, что Рютте продолжит антироссийскую политику альянса. Она уточнила, что генсек только озвучивает решения НАТО, которые на самом деле диктуются Вашингтоном.

Во вторник, 1 октября, Рютте, который в тот же день вступил в должность генсека альянса, заявил, что НАТО поддерживает идею атаковать российские территории западным оружием, однако страны-участницы должны принимать такое решение сами. Он назвал поддержку Киева правильным шагом со стороны альянса и призвал его членов продолжить передавать Украине дополнительную помощь.

Тогда же политолог, бывший офицер Вооруженных сил США Скотт Беннет заявил, что цель Рютте на посту генсека блока — наращивать враждебность и негативную риторику по отношению к России, поэтому для РФ с приходом нового командующего альянса ничего не изменится.

Президент России Владимир Путин 12 сентября подчеркнул, что возможное соглашение стран НАТО Украине по ударам по территории РФ будет означать прямое участие этих государств в конфликте. Россия в свою очередь будет реагировать на шаги других стран, исходя из угроз, которые те несут.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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