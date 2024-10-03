Путин призвал проводить патриотическое воспитание школьников «доходчиво, но без перегибов»

Патриотическое воспитание в школах должно быть искренним, доходчивым и умеренным. Об этом 3 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года».

«Здесь важно не перегибать. Все должно быть в меру — это во-первых. Во-вторых, все должно быть искренне, объективно и доходчиво», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что такие базовые вещи родители должны объяснять и прививать своим детям в раннем возрасте.

Ранее в этот день российский лидер отметил важность развития единого образовательного пространства в стране. По его словам, это необходимо для приобщения школьников и студентов к ценностям, которые «объединяют общество».

До этого, 10 июня, Путин сообщил, что российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся. Он отметил, что РФ открыта для сотрудничества в образовательной сфере и готова делиться своим опытом, в том числе развивая обмены.