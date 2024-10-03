Путин отметил важность развития единого образовательного пространства в РФ

Разные уровни образования являются частью единого образовательного пространства. Об этом 3 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года».

«Наша общая задача, которая в том числе будет решаться в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети», — чтобы это пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом», — приводятся слова российского лидера в Telegram-канале Кремля.

Путин также добавил, что общее образовательное пространство необходимо для приобщения школьников и студентов к ценностям, которые «объединяют общество». Президент России заявил, что это поможет подрастающему поколению состояться в профессии, чувствовать себя уверенно в жизни и работать на благо страны.

Ранее, 10 июня, Путин сообщил, что российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся. Он отметил, что РФ открыта для сотрудничества в образовательной сфере и готова делиться своим опытом, в том числе развивая обмены.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в мае рассказал о новой модели высшего образования в РФ. Он отметил, что ее уже применяют в шести российских вузах, а с 2026 года она охватит более 1 тыс. учебных учреждений. Так, он уточнил, что структуру приема в вузы планируется пересмотреть, будет наращен объем бюджетных мест по специальностям, необходимым для реализации нацпроектов и обеспечения технологического лидерства.