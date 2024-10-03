Автоэксперт перечислил пять проблемных бюджетных седанов

Китайский Lifan Solano является одним из самых проблемных бюджетных седанов на вторичном рынке России. Об этом заявил руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев, сообщает «Российская газета» 3 октября.

По словам автоэксперта, главной проблемой Lifan Solano является качество сборки и материалов. Тонкое железо и слабое лакокрасочное покрытие приводят к быстрому появлению ржавчины: коррозия поражает нижние части дверей, крылья, арки и даже лонжероны.

«Еще одна «болячка» — электропроводка. Контакты окисляются, провода рассыхаются, что приводит к частым проблемам с электрикой. Слабая шумоизоляция также не добавляет комфорта при эксплуатации. Стоит отметить, что двигатели Lifan Solano достаточно надежны, но частые проблемы с коробкой передач могут свести на нет это преимущество», — сказал Антюфьев.

На второе место в рейтинге специалист поставил седан Daewoo Nexia, который был популярен в РФ в нулевых. Кузов Nexia отличается чрезвычайно низкой коррозионной стойкостью и некачественным лакокрасочным покрытием, объяснил он. Также в список проблемных моделей из-за ненадежных агрегатов, склонности к коррозии и прочих проблем вошли Citroen C5, Datsun on-DO и Geely MK.

Накануне автоэксперт Никита Родионов рассказал, что если специалисты на СТО выносят вердикт о необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля, к примеру, о замене агрегатов трансмиссии или двигателя, иногда стоит задуматься о продаже неисправной машины вместо трат на ее ремонт. Замена даже пары крупных кузовных элементов вместе с услугами мастеров может выйти в стоимость целого автомобиля, объяснил он.