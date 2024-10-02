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Автоэксперт назвал плюсы продажи машины вместо ремонта

Автоэксперт Родионов: продажа машины может стать альтернативой дорогому ремонту
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Если специалисты на СТО выносят вердикт о необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля, к примеру, о замене агрегатов трансмиссии или двигателя, иногда стоит задуматься о продаже неисправной машины вместо трат на ее ремонт. Таким мнением поделился технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, передает «Российская газета» 2 октября.

«Машины после серьезных ДТП также часто отправляются на продажу. В настоящее время замена даже пары крупных кузовных элементов вместе с услугами мастеров может выйти в стоимость целого автомобиля. А если речь идет о замене и ремонте половины машины, нарушении геометрии кузова, то продажа (часто на запчасти) — вероятно единственное решение», — объяснил специалист.

По словам автоэксперта, в случае необходимости дорогостоящего ремонта на сертифицированном крупном СТО необходимо получить диагностический лист с подробным описанием и ценами всех запчастей и услуг, а также проконсультироваться с механиком и определить, ремонту каких агрегатов отдать приоритет. Так починку автомобиля можно растянуть на несколько месяцев и даже год, что снизит финансовую нагрузку на автовладельца.

Кроме того, выбирая между ремонтом и покупкой нового автомобиля, всегда следует добавлять к бюджету покупки стоимость планового техобслуживания, которое включает замену всех техжидкостей и частичное обновление подвески.

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Накануне сообщалось, что среди российских городов стоимость ремонта и технического обслуживания автомобилей по итогам девяти месяцев 2024 года оказалась самой низкой в Нижнем Новгороде, Владивостоке и Красноярске. Средний чек в этих городах составил 8364 рубля, 8552 рубля и 9112 рублей соответственно. В Москве за ремонт клиенту сервиса придется отдать почти в два раза больше.

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