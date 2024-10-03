В Кировской области родители дали новорожденному сыну имя Ляминор

В Кировской области родители назвали новорожденного сына Ляминор. Об этом 3 октября сообщили на странице министерства юстиции региона в социальной сети «ВКонтакте».

«30 сентября 2024 года в Оричевском подразделением ЗАГС зарегистрировано рождение мальчика с уникальным именем Ляминор», — говорится в публикации.

Уточняется, что имя обозначает тональность в музыке.

Мальчик является шестым ребенком в семье Рамиля и Надежды Гизатуллиных-Илько. Сотрудники минюста поздравили родителей с пополнением.

Ранее, в августе 2023 года, начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева сообщила, что самыми необычными именами для новорожденных стали Алтай, Эльбрус, Мираж, Галактион, Малина, Зима, Искра, Тиффани, Ангела, Весна и Апрелия.

До этого, 31 января, «Известия» рассказали о самых редких необычных именах, которые москвичи давали новорожденным детям в 2022 году. Среди них оказались Авокадий, Урал, Агат, Елеазар. А также Муза, Забава, Клеопатра, Флора, Бриллиант и другие. Жители столицы выбирали для своих детей также древнегреческие и славянские имена.