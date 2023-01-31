Названы самые необычные имена, которые получали новорожденные в столице в прошлом году
В 2022 году в Москве зарегистрировали свыше 10 тыс. различных имен. По статистике ЗАГСА более 50% это мальчики и почти 49% девочки. В топ-3 мужских имен вошли Александр, Михаил и Максим. Для девочек москвичи чаще стали выбирать такие имена, как София, Мария и Анна, передает телеканал «Известия». Среди редких необычных имен оказались Авокадий, Урал, Агат, Елеазар. А также Муза, Забава, Клеопатра, Флора, Бриллиант и другие. Москвичи выбирали для своих детей также древнегреческие и славянские имена.
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