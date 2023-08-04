Загс Москвы назвал самые необычные имена новорожденных в 2023 году

Самыми необычными именами для новорожденных в этом году стали Алтай, Эльбрус, Мираж, Галактион, Малина, Зима, Искра, Тиффани, Ангела, Весна и Апрелия. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

«За I полугодие 2023 года в столице было зарегистрировано 51,9% мальчиков и 48,1% девочек среди новорожденных. Московские родители выбрали для детей более 4 тыс. различных имен», — приводит слова Уханевой «РИА Новости».

По словам руководителя московского управления ЗАГС, наиболее популярным для новорожденных мальчиков стало имя Михаил — так назвали 1087 малышей. Что качается девочек, в этом году родители чаще отдавали предпочтение имени София — его дали 1195 новорожденным.

Между тем Уханева отметила, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года родители стали в пять раз чаще давать такие имена, как Корней и Любава, и в девять раз — Спартак. Женские имена Ясения и Настасья стали выбирать в три раза чаще.

Кроме того, в первые шесть месяцев 2023 года наблюдалась тенденция давать детям двойные или тройные имена, как, например, Альберт-Меркурий, Артур-Льюис, Адриана-Лоара, Изабелль-Афина и другие. Имели место и не полные имена — Шурик, Влад, Гриша у мальчиков и Настя, Надя, Маша, Лена, Наташа и Саша у девочек.

Ранее, 31 января, «Известия» рассказали о самых редких необычных именах, которые москвичи давали новорожденным детям в прошлом году. Среди них оказались Авокадий, Урал, Агат, Елеазар. А также Муза, Забава, Клеопатра, Флора, Бриллиант и другие. Жители столицы выбирали для своих детей также древнегреческие и славянские имена.