Реклама
Прямой эфир
Общество
Открытое горение на складе с пластиковыми изделиями в Яхроме ликвидировали
Мир
В Польше задержали 28 мигрантов после погони со стрельбой
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза укрепление внутренней стабильности РФ
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве 4 августа
Мир
Число погибших в результате схода оползня в Грузии возросло до шести человек
Мир
В ЮАР выразили надежду на успешное проведение саммита БРИКС
Происшествия
В Москве 12-летняя девочка попала в больницу после избиения подругами
Экономика
Курс доллара превысил 95 рублей впервые с марта 2022 года
Наука и техника
Члены экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» исследовали Симушир
Общество
Синоптик предрек москвичам самые жаркие выходные с начала лета
Общество
В порту Новороссийска сняли запрет на движение судов после попытки атаки ВСУ
Авто
В России займутся развитием программы льготного автокредитования
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность пособников ВСУ в Херсонской области

Загс Москвы назвал самые необычные имена новорожденных в 2023 году

Столичный загс зарегистрировал новорожденных с именами Эльбрус, Мираж и Малина
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самыми необычными именами для новорожденных в этом году стали Алтай, Эльбрус, Мираж, Галактион, Малина, Зима, Искра, Тиффани, Ангела, Весна и Апрелия. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

«За I полугодие 2023 года в столице было зарегистрировано 51,9% мальчиков и 48,1% девочек среди новорожденных. Московские родители выбрали для детей более 4 тыс. различных имен», — приводит слова Уханевой «РИА Новости».

По словам руководителя московского управления ЗАГС, наиболее популярным для новорожденных мальчиков стало имя Михаил — так назвали 1087 малышей. Что качается девочек, в этом году родители чаще отдавали предпочтение имени София — его дали 1195 новорожденным.

Между тем Уханева отметила, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года родители стали в пять раз чаще давать такие имена, как Корней и Любава, и в девять раз — Спартак. Женские имена Ясения и Настасья стали выбирать в три раза чаще.

А вот какие «Фиксики»: какие образы героев для детей выбрали россияне
Более 70% родителей считают, что мультфильмы должны воспитывать, а не развлекать

Кроме того, в первые шесть месяцев 2023 года наблюдалась тенденция давать детям двойные или тройные имена, как, например, Альберт-Меркурий, Артур-Льюис, Адриана-Лоара, Изабелль-Афина и другие. Имели место и не полные имена — Шурик, Влад, Гриша у мальчиков и Настя, Надя, Маша, Лена, Наташа и Саша у девочек.

Ранее, 31 января, «Известия» рассказали о самых редких необычных именах, которые москвичи давали новорожденным детям в прошлом году. Среди них оказались Авокадий, Урал, Агат, Елеазар. А также Муза, Забава, Клеопатра, Флора, Бриллиант и другие. Жители столицы выбирали для своих детей также древнегреческие и славянские имена.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023