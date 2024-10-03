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Украинский военный указал на развал ВСУ на линии фронта

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Фото: REUTERS
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Ничто не сможет остановить развал Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта. Такое заявление 3 октября сделал журналист Владимир Бойко, который вступил в ряды украинской армии.

«Развал армии достиг таких масштабов, что никакие меры уже не помогут — на фронте просто нет людей», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, людей уже и не будет. Бойко добавил, что умирать за «прогнивший коррумпированный режим» солдаты не собираются.

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Накануне журнал The Daily Beast сообщил, что бойцы ВСУ пожаловались на усталость. По словам одного из бойцов ВСУ, некоторые солдаты находятся на передовой с февраля 2022 года. Согласно данным издания, в рядах украинской армии наблюдается дефицит людей, в связи с этим военные измотаны.

До этого, 1 октября, сообщалось, что солдаты отказываются слушать командиров из-за приказов атаковать российских военнослужащих без оружия и из-за коррупции в армии. Отмечается, что после атаки на Курскую область военные предпочли бы смириться с поражением и вернуться домой, поскольку за последние несколько месяцев «в батальоне почти не осталось здоровых людей» более чем из 320 человек.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) заявил, что обстановка на линии фронта очень сложная для украинской армии. По его словам, успех при ведении боевых действий зависит от каждого в «команде Украины».

До этого, 30 сентября, пленный ВСУ рассказал об отсутствии командиров на передовых позициях. Он поделился, что задачи украинским боевикам ставили удаленно с помощью радиосвязи. Ко всему прочему, солдат отметил плохое планирование боевых действий и низкий моральный дух сослуживцев из-за больших потерь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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