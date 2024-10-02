Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Хабаровском крае 39 полувагонов с углем сошли с рельсов
Мир
Умер звезда сериала «Ходячие мертвецы» Келлер Форнес
Мир
Фицо исключил присутствие украинской стороны на переговорах ЕК по транзиту газа
Мир
В раду внесли законопроект о полном запрете транзита нефти и газа из РФ
Общество
С побережья Кубани вывезли более 129 тыс. т загрязненного мазутом песка
Мир
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Тибете
Мир
Президент Чада выразил недовольство высказываниями Макрона в адрес Африки
Интернет и технологии
Росреестр не подтвердил утечку данных из ЕГРН
Мир
На Украине сообщили об избиении мужчины по рукам и ногам при мобилизации
Мир
Число погибших в результате землетрясения в китайском Тибете возросло до 126
Мир
Греческий бизнесмен оценил отказ Украины от российского газа в €100 млрд для ЕС
Мир
Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки
Мир
Якорь задержанного в Финляндии танкера Eagle S нашли и подняли со дна
Общество
В Перми зарегистрировали вспышку сальмонеллеза среди клиентов пекарни
Спорт
Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче КХЛ
Мир
В Аргентине задержали второго обвиняемого по делу о гибели солиста One Direction
Мир
Российский теннисист Медведев сообщил о рождении второго ребенка
Мир
Международная федерация журналистов призвала расследовать гибель Мартемьянова
Сюжет:

СМИ указали на усталость военных ВСУ на фронте

The Daily Beast: украинские военные жалуются на усталость
0
Фото: REUTERS
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Военные Вооруженных сил Украины пожаловались на усталость. Об этом сообщает журнал The Daily Beast.

«На передовой конфликта <…> победа кажется отдаленной надеждой. После двух с половиной лет <конфликта> солдаты устали», — говорится в публикации от 30 сентября.

По словам одного из бойцов ВСУ, некоторые из военных находятся на передовой с февраля 2022 года. Также он рассказал о сложностях с получением отпусков: некоторым дают отдохнуть только полтора месяца, а кто-то не получает отпуска совсем.

Согласно данным издания, в рядах ВСУ наблюдается дефицит людей, в связи с этим военные измотаны. Отмечается, что нехватка бойцов — проблема не только одного батальона, но и Украины.

Кроме того, военные заявили, что украинское командование отдает приказы выполнять «самоубийственные» задачи. Они приказывают солдатам атаковать российские подразделения, однако не предоставляют для этого необходимое вооружение. В результате ВСУ теряют большое количество людей в зоне проведения СВО.

Самое бремя: Киев может пойти на переговоры после провала ВСУ в Курской области
Путин впервые за 10 лет приехал в Тыву, где рассказал о ситуации в зоне СВО и обсудил социально-экономическое положение региона

Ранее, 16 сентября, пленный боевик ВСУ Дмитрий Павлюк рассказал, что его принудительно мобилизовали, когда он шел на работу: к мужчине подошел сотрудник ТЦК и вручил повестку. По словам военнопленного, в его роте было 94 человека и большая часть из них попала на линию боевого соприкосновения таким же образом. Украинец добавил, что рядовым солдатам ВСУ мало сообщают о планах действий командования, поэтому военным приходится прямо на позиции догадываться, что их ждет.

Позже, 23 сентября, глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в стране в три раза увеличились показатели мобилизации в ВСУ. Министр добавил, что возможности тренировок военных были расширены в пять раз.

Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. В документе перечислены категории граждан, которые подлежат призыву. Кроме того, там ужесточено наказание за уклонение от службы в ВСУ, но положения о демобилизации отсутствуют.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025