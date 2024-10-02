Военные Вооруженных сил Украины пожаловались на усталость. Об этом сообщает журнал The Daily Beast.

«На передовой конфликта <…> победа кажется отдаленной надеждой. После двух с половиной лет <конфликта> солдаты устали», — говорится в публикации от 30 сентября.

По словам одного из бойцов ВСУ, некоторые из военных находятся на передовой с февраля 2022 года. Также он рассказал о сложностях с получением отпусков: некоторым дают отдохнуть только полтора месяца, а кто-то не получает отпуска совсем.

Согласно данным издания, в рядах ВСУ наблюдается дефицит людей, в связи с этим военные измотаны. Отмечается, что нехватка бойцов — проблема не только одного батальона, но и Украины.

Кроме того, военные заявили, что украинское командование отдает приказы выполнять «самоубийственные» задачи. Они приказывают солдатам атаковать российские подразделения, однако не предоставляют для этого необходимое вооружение. В результате ВСУ теряют большое количество людей в зоне проведения СВО.

Ранее, 16 сентября, пленный боевик ВСУ Дмитрий Павлюк рассказал, что его принудительно мобилизовали, когда он шел на работу: к мужчине подошел сотрудник ТЦК и вручил повестку. По словам военнопленного, в его роте было 94 человека и большая часть из них попала на линию боевого соприкосновения таким же образом. Украинец добавил, что рядовым солдатам ВСУ мало сообщают о планах действий командования, поэтому военным приходится прямо на позиции догадываться, что их ждет.

Позже, 23 сентября, глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в стране в три раза увеличились показатели мобилизации в ВСУ. Министр добавил, что возможности тренировок военных были расширены в пять раз.

Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. В документе перечислены категории граждан, которые подлежат призыву. Кроме того, там ужесточено наказание за уклонение от службы в ВСУ, но положения о демобилизации отсутствуют.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.