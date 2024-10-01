Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются слушать командиров из-за приказов атаковать российских военнослужащих без оружия и из-за коррупции в армии. Об этом 1 октября пишет портал The Daily Beast.

Интернет-издание приводит слова украинского военного по прозвищу Эдди. Мужчина рассказал, что в хаосе на линии фронта украинские солдаты стреляют друг в друга, а некоторые командиры являются членами организованных преступных группировок и используют боевые действия для обогащения.

Отмечается, что после атаки на Курскую область военные предпочли бы смириться с поражением и вернуться домой, поскольку за последние несколько месяцев «в батальоне почти не осталось здоровых людей» из более чем 320 человек. При этом всё время солдат перегружали работой и истощали, указывает The Daily Beast.

Также Эдди отметил бардак в организации управления обороной и связи. Командир его бригады начал давать самоубийственные задания, отправляя людей на штурмы без какой-либо артиллерии, авиации, бронетехники или другой поддержки.

Украинский боевик отметил, что ситуация на фронте осложнилась неэффективным управлением обороной и отсутствием артиллерийской поддержки. Моторизованная батарея стала жаловаться на то, что получает около 15 артиллерийских снарядов в день, в то время как российская армия стреляет сотнями или даже тысячами.

Кроме этого, Эдди добавил, что при сохранении текущей тенденции украинская армия проиграет.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) заявил, что обстановка на линии фронта очень сложная для украинской армии. По его словам, успех при ведении боевых действий зависит от каждого в «команде Украины».

До этого, 30 сентября, пленный ВСУ рассказал об отсутствии командиров на передовых позициях. Он поделился, что задачи украинским боевикам ставили удаленно с помощью радиосвязи. Ко всему прочему солдат отметил плохое планирование боевых действий и низкий моральный дух сослуживцев из-за больших потерь.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Как сообщает 1 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на территории региона ВСУ потеряли свыше 19,25 тыс. военных и 135 танков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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