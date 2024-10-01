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Зеленский заявил об очень сложной обстановке на фронте для ВСУ

Зеленский охарактеризовал положение ВСУ на фронте как «очень, очень сложное»
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Фото: TASS/Zuma
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Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил в своем видеообращении, что обстановка на линии фронта очень сложная для украинской армии. Видеоролик он опубликовал во вторник, 1 октября, в своем Telegram-канале.

«<…> Ситуация очень, очень сложная. <…> Всё, что можно сделать этой осенью, всё, чего мы можем добиться, должно быть достигнуто», — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, успех при ведении боевых действий зависит от каждого в «команде Украины». Кроме того, Зеленский пообещал представить союзникам Киева на встрече в формате «Рамштайн» все детали и аргументы для обеспечения результатов на фронте.

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10 сентября в украинском генштабе сообщили, что на всей линии фронта ситуация для ВСУ остается сложной. Самая напряженная обстановка на данный момент сложилась на Кураховском и Красноармейском (Покровском) направлениях в районах Донецкой Народной Республики (ДНР), которые находятся под контролем украинской армии.

Ранее в том же месяце президент России Владимир Путин указал на провал провокации украинских боевиков в Курской области, которую они планировали для остановки наступления Вооруженных сил РФ в Донбассе. Он отметил, что сейчас российские военные берут под контроль территорию квадратными километрами и РФ разберется с украинскими бандитами в приграничье.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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