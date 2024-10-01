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ВСУ потеряли более 19 тыс. военных за всё время боев на курском направлении

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Фото: AP/Francisco Seco
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За всё время боевых действий на территории Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 19,25 тыс. военных и 135 танков. Об этом 1 октября сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19 250 военнослужащих, 135 танков, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 859 боевых бронированных машин, 569 автомобилей, 155 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США», — говорится в сообщении министерства.

Армия России уничтожила и другую украинскую и иностранную технику на территории Курской области.

Кроме того, за сутки подразделения группировки войск «Север» отразили две контратаки ВСУ в направлении населенного пункта Плехово. Украинская армия потеряла до 20 человек убитыми и ранеными, лишившись одного автомобиля.

В ведомстве рассказали, что российские военные сорвали две попытки прорыва ВСУ через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Двое украинцев при этом сдались в плен Вооруженным силам (ВС) России.

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Ранее в этот день в Минобороны показали, как расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» уничтожают скопления личного состава и боевую технику ВСУ в приграничье Курской области. Артиллеристы наносят удары по мобильным группам украинской армии, пунктам временной дислокации солдат ВСУ и точкам управления связи. Расчеты «Гиацинт-Б» работают совместно с подразделениями беспилотников, которые разведывают позиции противника и корректируют огонь.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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