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Песков указал на рациональный подход в назначениях Путина по программе «Время героев»

В Кремле заявили, что в перспективе участник СВО может стать президентом России
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин уже сделал первые назначения на должности участников программы «Время героев», но этот процесс будет продолжаться и дальше и будет растянут по времени, так как в этих вопросах не должно быть «кампанейщины». Об этом 3 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ну это действительно несколько тысяч [кандидатов]. Это процесс, который растянут по времени. Назначения носят рациональный абсолютно характер, здесь не может быть никакой кампанейщины, связанной с уровнем квалификации участников этой программы и с процессом подготовки», — сообщил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Именно поэтому, отметил Песков, процесс назначений будет продолжаться дальше, так как не может быть единовременным. Согласно Конституции России, участник боевых действий может в том числе возглавить государство, подтвердил представитель Кремля.

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2 октября Путин назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе Артема Жогу, ранее возглавлявшего парламент Донецкой Народной Республики (ДНР). Глава государства подписал указ «О полномочном представителе президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе». Жога является выпускником президентской образовательной программы «Время героев».

На данный момент новые назначения на ответственные должности получили уже 10 участников программы «Время героев». Как отметил президент России, они не только показали себя самым наилучшим образом в боевых условиях, когда им приходилось рисковать жизнью в интересах своей страны, но и выдали хорошие результаты в ходе подготовки по программе.

В июне Жога рассказывал «Известиям», что специальная кадровая программа «Время героев» для участников и ветеранов спецоперации ― проект, объединяющий самых целеустремленных и честолюбивых людей, которые знают, как нужно защищать Родину и работать на ее благо.

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