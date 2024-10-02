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Путин назначил Артема Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе

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Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе Артема Жогу, ранее возглавлявшего парламент Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 октября сообщается на официальном сайте Кремля.

Информируется, что глава государства подписал указ «О полномочном представителе президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе».

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — говорится в подписанном президентом указе.

Герой ДНР Артем Жога является выпускником программы «Время героев».

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Ранее, 24 сентября, Путин отправил в отставку своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Якушев занимал этот пост с 9 ноября 2020 года.

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