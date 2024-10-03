Ученый назвал характерный симптом для лихорадки Марбург

Характерным отличием лихорадки Марбург является геморрагический синдром — кровоточивость, которая локализуется на коже и слизистых оболочках. Об этом рассказал 3 октября «Известиям» старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

«Геморрагическая лихорадка Марбург — это родственник Эболы. Если вы слышали про Эболу, то вы уже практически знаете про Марбург. Лихорадка очень эндемична для Африки, для этих стран, и там регистрируют, особенно Эболу, каждый год, но единичные случаи. Марбург живет в летучих мышах, в частности которые едят фрукты», — объяснил ученый.

Он обратил внимание на то, что эта лихорадка — не та инфекция, которая передается воздушно-капельным путем, а значит, санитарно-эпидемиологические распоряжения и элементарные правила гигиены помогут остановить распространение.

«Это заболевание характеризуется кровотечениями и через кожу, и через слизистые, через глаза, нос и так далее. Заразиться можно контактным путем: от кожи больного человека или слизистой, через кровь, слюни или ткань, на которой остались выделения», — уточнил Болков.

По его словам, то, что в африканский странах заражаются этой лихорадкой, не является чем-то необычным, а представляет собой естественный процесс.

В конце прошлого месяца минздрав Руанды подтвердил начало вспышки в стране лихорадки Марбург. По состоянию на 29 сентября было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев, включая восемь с летальным исходом, отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

3 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что держат ситуацию с лихорадкой Марбург на контроле. В ведомстве подчеркнули, что проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных рисков. Там подчеркнули, что в пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС «Периметр» выявляются лица с признаками инфекционных заболеваний, в том числе те, кто приезжает из стран с неблагоприятной эпидобстановкой.