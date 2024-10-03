Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации по лихорадке Марбург

Ситуация с осложнением эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде непрерывно держится на контроле для исключения возможных рисков. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Информация об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде находится на контроле Роспотребнадзора. Проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС «Периметр» выявляются лица с признаками инфекционных заболеваний, в том числе те, кто приезжает из стран с неблагоприятной эпидобстановкой.

Для минимизации опасности завоза вируса Марбург в Россию Роспотребнадзор подготовил диагностическую тест-систему.

27 сентября минздрав Руанды подтвердил начало вспышки в стране лихорадки Марбург. По состоянию на 29 сентября было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев, включая восемь с летальным исходом, отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Случаи зарегистрированы в семи из 30 округов страны. Среди подтвержденных случаев более 70% — это работники здравоохранения из двух медицинских учреждений в Кигали», — говорится в сообщении.

Лихорадка Марбург — острое вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Она считается родственной вирусу Эбола. По данным ВОЗ, смертность достигает 88% в зависимости от штамма вируса и способов лечения. Инкубационный период колеблется в пределах от 2 до 21 дня.

Вирус передается людям от летучих мышей и может передаваться от больного человека другому человеку через близкие контакты. Вакцины от болезни пока не существует.

В феврале прошлого года Роспотребнадзор принял решение усилить санитарно-карантинный контроль на фоне вспышки вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. По состоянию на тот момент было зарегистрировано девять летальных случаев и еще 16 эпизодов с подозрением на заболеваемость.