Хуситы заявили об ударах беспилотниками «Яффо» по Тель-Авиву

Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» атаковало объект в Тель-Авиве в Израиле дронами «Яффо». Об этом 3 октября сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-воздушные силы Йемена провели операцию, атаковав беспилотниками «Яффо» жизненно важный объект в Тель-Авиве», — сказал Сариа, его выступление опубликовано на странице движения в X (бывш. Twitter).

Он утверждает, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля не смогли сбить дроны хуситов и удары достигли своих целей.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате подозрительной цели в небе над центром страны у побережья района Гуш-Дан.

До этого, 29 сентября, телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские истребители нанесли серию авиаударов по порту Ходейда на подконтрольной хуситам территории на западе Йемена. Один из нефтяных резервуаров в гавани загорелся. Кроме того, удары пришлись по аэропорту и электростанции в городе.

Хуситы 28 сентября заявили, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион, когда туда прилетел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По словам Сариа, при этой атаке использовалась баллистическая ракета «Палестина-2».

За день до этого «Ансар Аллах» сообщило, что выстрелило такой ракетой по военному объекту в районе Яффа. ЦАХАЛ, в свою очередь, заявила, что израильская система ПВО смогла перехватить снаряд хуситов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.