Уголовное дело возбудили из-за пожара в Хабаровском музыкальном театре

Следователями возбуждено уголовное дело в связи с возгоранием Хабаровского краевого музыкального театра. Об этом 3 октября сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»)», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

Там также добавили, что на месте пожара были задержаны мигранты, по имеющимся данным, участвовавшие в проведении строительных работ в театре. Следствием инициировано проведение проверки по факту организации незаконной миграции по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»), а также проверка действий уполномоченных должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»).

О пожаре в театре Хабаровска стало известно ранее в этот день. Тогда сообщалось о возгорании обшивки и кровли здания на площади 1 тыс. кв. м.

Позже в МЧС рассказали, что площадь увеличилась до 4 тыс. кв. м. При тушении произошел взрыв четырех баллонов с газом. Пожар тушат более 50 специалистов и 11 единиц техники. В результате пожара одну женщину госпитализировали, еще двум мужчинам медицинскую помощь оказали на месте.

В региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что проводят проверку по факту возгорания помещений Хабаровского краевого музыкального театра. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований по обеспечению пожарной безопасности.