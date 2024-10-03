СК проводит проверку по факту пожара в хабаровском театре
Следователи проводят проверку по факту возгорания помещений Хабаровского краевого музыкального театра. Об этом 3 октября сообщила служба регионального следственного управления СК РФ.
«Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»)», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.
В следственном управлении добавили, что проводятся процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований по обеспечению пожарной безопасности.
О пожаре в театре Хабаровска стало известно ранее в этот день. Тогда сообщалось о возгорании обшивки и кровли здания на площади 1 тыс. кв. м.
Позже в МЧС рассказали, что площадь увеличилась до 4 тыс. кв. м. При тушении произошел взрыв четырех баллонов с газом. Пожар тушат более 50 специалистов и 11 единиц техники.