Площадь пожара в театре в Хабаровске увеличилась до 4 тыс. кв. м
Площадь пожара в Краевом музыкальном театре в Хабаровске увеличилась до 4 тыс. кв. м. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба МЧС РФ.
«Обрушились фасад и наружная стена. При тушении произошел взрыв четырех баллонов с газом», — говорится в сообщении.
По предварительной информации ведомства, пострадавших нет.
Незадолго до этого в МЧС рассказали о наращивании группировки: пожар тушат более 50 специалистов и 11 единиц техники.
О пожаре в театре Хабаровска стало известно ранее в этот день. Тогда сообщалось о возгорании обшивки и кровли здания на площади 1 тыс. кв. м.