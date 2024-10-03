Женщину госпитализировали в результате пожара в театре Хабаровска
В результате пожара в музыкальном театре в Хабаровске одну женщину госпитализировали, еще двум мужчинам медицинскую помощь оказали на месте. Об этом 3 октября сообщает МЧС РФ.
«В театре находились три человека, они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали. Причину пожара установят эксперты МЧС России», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В МЧС добавили, что сейчас огнеборцы локализовали пожар на площади 4 тыс. кв.м
О пожаре в театре Хабаровска стало известно ранее в этот день. Тогда сообщалось о возгорании обшивки и кровли здания на площади 1 тыс. кв. м.
Позже в МЧС рассказали, что площадь увеличилась до 4 тыс. кв. м. При тушении произошел взрыв четырех баллонов с газом. Пожар тушат более 50 специалистов и 11 единиц техники.