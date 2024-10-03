Женщина получила ранение при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области

Над городом Старый Оскол Белгородской области силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранена женщина. Об этом 3 октября сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Ранен один мирный житель. Женщине с резаной раной стопы бригада скорой медицинской помощи оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась», — проинформировал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Гладков добавил, что из-за падения осколков в трех частных домовладениях были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также поврежден легковой автомобиль.

Ранее, 2 октября, мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ на Белгородскую область. Мужчину со слепыми осколочными ранениями предплечья, спины и поверхностными ранами бедра доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

В этот же день Гладков рассказал, что один человек погиб и 13 пострадали после обстрела ВСУ села Ясные Зори Белгородской области. Гладков уточнил, что все пострадавшие были доставлены в больницы. Двое находятся в тяжелом состоянии: у одного мужчины осколочные ранения спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у другого — осколочные ранения шеи и предплечья.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.