Силы ПВО уничтожили над Курской областью две ракеты ВСУ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 октября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
«Еще две украинские ракеты сегодня вечером уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — написал он в Telegram-канале.
Ранее в этот день над Курской областью ПВО сбили украинскую ракету и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). До этого в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями. Уточняется, что БПЛА были самолетного типа.
Накануне Смирнов сообщил, что силы ПВО сбили в Курской области управляемую авиабомбу украинской армии. В этот же день в небе над Курской областью также сбили дрон самолетного типа ВСУ. На фоне атак в регионе дважды объявляли предупреждение о ракетной опасности.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.