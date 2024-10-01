Силы ПВО сбили управляемую авиабомбу ВСУ в Курской области
Российские силы противовоздушной обороны сбили в Курской области управляемую авиабомбу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 1 октября, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал он в Telegram-канале.
До этого в небе над Курской областью также сбили украинский дрон самолетного типа. На фоне данных атак в регионе два раза объявляли предупреждение о ракетной опасности.
Ранее в этот день ПВО уничтожила девять беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области. Восемь из них были сбиты в ночь на вторник, еще один — около 7:00 мск.
Накануне сообщалось, что за сутки пиротехники обезвредили в Курской области 103 суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS. Всего с начала работ было обезврежено почти 700 взрывоопасных предметов на площади более 34 га.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.