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Силы ПВО сбили управляемую авиабомбу ВСУ в Курской области

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Фото: РИА Новости
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Российские силы противовоздушной обороны сбили в Курской области управляемую авиабомбу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 1 октября, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал он в Telegram-канале.

До этого в небе над Курской областью также сбили украинский дрон самолетного типа. На фоне данных атак в регионе два раза объявляли предупреждение о ракетной опасности.

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Его отличительная особенность — соосная схема несущих винтов

Ранее в этот день ПВО уничтожила девять беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области. Восемь из них были сбиты в ночь на вторник, еще один — около 7:00 мск.

Накануне сообщалось, что за сутки пиротехники обезвредили в Курской области 103 суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS. Всего с начала работ было обезврежено почти 700 взрывоопасных предметов на площади более 34 га.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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