Силы ПВО сбили украинскую ракету и три БПЛА над Курской областью
В Курской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом 2 сентября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
«Украинская ракета и три БПЛА самолетного типа сбиты нашими бойцами ПВО. Не приближайтесь к обломкам, звоните по номеру 112!» — указал глава области в своем Telegram-канале.
Смирнов поблагодарил военных за проделанную работу. Перед этим губернатор сообщил, что воздушная тревога в регионе отменена.
До этого, 1 октября, Смирнов сообщил, что силы ПВО сбили в Курской области управляемую авиабомбу Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этот же день в небе над Курской областью также сбили украинский дрон самолетного типа. На фоне атак в регионе дважды объявляли предупреждение о ракетной опасности.
Днем ранее сообщалось, что за сутки пиротехники обезвредили в Курской области 103 суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS. Всего с начала работ было обезврежено почти 700 взрывоопасных предметов на площади более 34 га.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.