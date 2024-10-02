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ПАСЕ признала Джулиана Ассанжа политзаключенным

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Фото: TASS/AP/Pascal Bastien
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выразила глубокую обеспокоенность «непропорционально суровым обращением», которому подвергся в тюрьме Белмарш основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, и признала его политическим заключенным. Это следует из заявления на сайте ассамблеи.

«Обращение с господином Ассанжем оправдывает его обозначение как «политического заключенного» в соответствии с определением, принятым ею (ассамблеей. — Ред.) в 2012 году», — говорится в тексте.

ПАСЕ сослалась на обвинения, выдвинутые в отношении Ассанжа со стороны США, которые грозили ему возможным пожизненным заключением, в сочетании с обвинениями в шпионаже «за то, что было — по сути — сбором и публикацией новостей».

Ассамблея также призвала США расследовать предполагаемые военные преступления и нарушения прав человека, раскрытые им и Wikileaks. Неспособность сделать это в сочетании с жестким обращением с Ассанжем создает впечатление, что целью американских властей в преследовании было «сокрытие правонарушений госагентов, а не защита нацбезопасности», заявили парламентарии.

Отмечается, что со своей стороны, власти Великобритании не смогли эффективно защитить свободу слова и право Ассанжа на свободу слова, «подвергнув его длительному содержанию в тюрьме строгого режима». Его содержание под стражей намного превысило разумный срок, приемлемый для экстрадиции, заключили в ПАСЕ.

Ассанж накануне впервые после освобождения рассказал об условиях содержания в тюрьме Белмарш перед комитетом ПАСЕ. Он представит доказательства, подтверждающие, что судебный процесс против него был политически мотивирован.

Свобода с признанием вины: Джулиана Ассанжа выпустили из британской тюрьмы
Основатель WikiLeaks пошел на сделку с США и возвращается в Австралию

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. Спустя семь лет эквадорское диппредставительство выдало журналиста британским властям.

24 июня Ассанж покинул британскую тюрьму строгого режима Белмарш, проведя в ней 1901 день, после чего сразу же покинул страну. США предъявляли ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ему грозило 175 лет тюремного заключения.

Ассанжа освободили из зала суда на острове Сайпан 26 июня после заключения сделки с минюстом США, его дело о шпионаже официально прекращено. Он признал вину в одном пункте обвинения. После суда журналист улетел в Австралию, где его встретили бурными аплодисментами. Позже, 27 июня, сообщалось, что президент США Джо Байден не рассматривает возможности помилования основателя сервиса WikiLeaks.

Ряд экспертов указывал на вероятную связь освобождения Ассанжа с предвыборной кампанией Байдена. Так, политолог Евгений Михайлов предположил, что действующий президент США может использовать этот фактор в борьбе против своего главного оппонента на выборах — экс-главы государства Дональда Трампа.

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