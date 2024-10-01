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Ассанж впервые даст показания о проведенных в тюрьме годах

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж впервые после освобождения расскажет во вторник, 1 октября, об условиях содержания в тюрьме Белмарш перед комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Мероприятие состоится в здании Совета Европы в Страсбурге.

«Сегодня я свободен после многих лет тюремного заключения, потому что я признал себя виновным в журналистике», — приводит слова Ассанжа CNN.

Согласно данным телеканала, он представит доказательства, подтверждающие, что судебный процесс против него был политически мотивирован. По словам Ассанжа, его официально осудили за то, что он публиковал правдивую информацию о власти. Он уточнил, что журналисты не должны подвергаться судебному преследованию за выполнению своей работы.

По прибытии в здание Совета Европы, Ассанжа поприветствовали его сторонники, добавили в «Газета.Ru». Они выкрикивали: «Справедливость восторжествует!», «Ура, Ассанж!».

Свобода с признанием вины: Джулиана Ассанжа выпустили из британской тюрьмы
Основатель WikiLeaks пошел на сделку с США и возвращается в Австралию

Ранее, 26 июня, Ассанжа освободили из зала суда на острове Сайпан после заключения сделки с минюстом США, его дело о шпионаже официально прекращено. Он признал вину в одном пункте обвинения. После суда журналист улетел в Австралию, где его встретили бурными аплодисментами. Позже, 27 июня, сообщалось, что президент США Джо Байден не рассматривает возможности помилования основателя сервиса WikiLeaks.

24 июня Ассанж покинул британскую тюрьму строгого режима Белмарш, проведя в ней 1901 день, после чего сразу же покинул страну. США предъявляли ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ему грозило 175 лет тюремного заключения.

На вероятную связь освобождения основателя WikiLeaks с предвыборной кампанией Байдена указывал ряд экспертов. В частности, политолог Евгений Михайлов предположил, что действующий президент США может использовать этот фактор в борьбе против своего главного оппонента на выборах — экс-главы государства Дональда Трампа. В свою очередь, американский политолог Эрл Расмуссен назвал освобождение Ассанжа продуманным ходом, который был сделан перед дебатами двух основных претендентов на пост главы Белого дома.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. Спустя семь лет эквадорское диппредставительство выдало журналиста британским властям.

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