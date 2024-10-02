Верховный суд направил на пересмотр дело калининградских врачей Белой и Сушкевич

Верховный суд РФ отправил на повторное рассмотрение дело бывших врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, осужденных за убийство младенца в одном из роддомов Калиниграда. Об этом в среду, 2 октября, сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

«Апелляционное определение Первого апелляционного суда и кассационное определение Уголовной коллегии Верховного суда РФ отменить, дело направить на новое апелляционное рассмотрение», — говорится в сообщении.

Оба медика при этом останутся под стражей до 27 декабря.

В сентябре 2022 года Московский областной суд назначил Белой и Сушкевич 9,5 и 9 лет колонии соответственно. Также им запретили заниматься врачебной деятельностью сроком на три года. В декабре 2023 года Верховный суд отказал в удовлетворении кассационных жалоб на приговор врачам.

Дело калининградских врачей стало одним из самых резонансных в РФ. Следователи исходили из того, что те намеренно умертвили младенца, защита — что злого умысла не было.

По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом № 4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности родила мальчика весом около 700 г. Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача роддома Белая и анестезиолог-реаниматолог областного перинатального центра Сушкевич приняли решение умертвить ребенка, чтобы не портить статистику.

Позднее сообщалось, что для поддержания жизнедеятельности младенца требовался дорогостоящий препарат и Белая якобы решила не тратить ресурсы роддома. Следствие полагало, что она поручила ввести малышу дозу магния сульфата, а в истории родов написать, что ребенок родился мертвым.

На защиту медиков встало медицинское сообщество. В частности, президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль заявил, что «всё не так просто».

В декабре 2020 года Калининградский областной суд оправдал врачей. При этом в СК заявили, что их вина доказана. Прокуратура обжаловала решение, и в мае 2021 года суд отменил оправдательный приговор Белой и Сушкевич.