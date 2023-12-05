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Верховный суд РФ отклонил жалобы на приговор врачам Белой и Сушкевич

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Верховный суд РФ отказал в удовлетворении кассационных жалоб на приговор бывшим врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, отбывающих в колонии срок по делу о смерти в роддоме в Калининграде недоношенного младенца. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает из зала суда корреспондент «Известий».

«Кассационные жалобы оставить без удовлетворения», — говорится в решении судебной коллегии.

Сушкевич и Белая участвовали в заседании по видеосвязи из исправительной колонии № 4 в поселке Колосовка Калининградской области. Защита заявила о невиновности экс-врачей, а также значительных нарушениях при рассмотрении дела по существу с участием присяжных. В свою очередь, представители Генпрокуратуры РФ просили оставить приговор без изменений.

Адвокаты также просили привлечь в качестве защитника президента Национальной медицинской палаты доктора медицинских наук Леонида Рошаля, который присутствовал на заседании. Данную просьбу суд отклонил.

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При рассмотрении дела следователи исходили из того, что врачи намеренно умертвили младенца, защита — что злого умысла в действиях врачей не было.

По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом № 4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23–24 недели) родила мальчика весом около 700 г. Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача роддома Белая и анестезиолог-реаниматолог областного перинатального центра Сушкевич приняли решение умертвить ребенка, чтобы не портить статистику.

Позднее сообщалось, что для поддержания жизнедеятельности младенца требовался дорогостоящий препарат и Белая якобы решила не тратить ресурсы роддома. Следствие полагало, что бывшая и.о. главврача поручила ввести малышу дозу магния сульфата, а в истории родов написать, что ребенок родился мертвым.

На защиту медиков встало медицинское сообщество, в частности Леонид Рошаль. Он сказал, что «всё не так просто». Доктор уточнил, что беременность у роженицы стала третьей по счету, а первые две закончились «печально». Рошаль также обратил внимание на то, что роженица не обращалась в женскую консультацию, как протекала беременность, неизвестно. Госпитализировали женщину по скорой помощи. Специалист заметил, что с роженицей было сложно общаться из-за ее слабого уровня владения русским языком. По информации Национальной медицинской палаты, ребенок родился в крайне тяжелом состоянии и наблюдался реаниматологами.

Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.

Прокуратура обжаловала приговор, и 27 мая 2021 года суд отменил оправдательный приговор Белой и Сушкевич, а материалы были отправлены на новое рассмотрение. В СК заявили, что вина врачей доказана материалами дела. На первом же заседании в Московском областном суде Элину Сушкевич и Елену Белую взяли под стражу, объяснив решение в том числе тем, что у них нет регистрации в Московском регионе.

Позже, в начале сентября 2022 года, Московский областной суд назначил Белой и Сушкевич 9,5 и 9 лет колонии соответственно. Кроме того, им запретили заниматься врачебной деятельностью сроком на три года.

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