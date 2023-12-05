Верховный суд РФ отклонил жалобы на приговор врачам Белой и Сушкевич

Верховный суд РФ отказал в удовлетворении кассационных жалоб на приговор бывшим врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, отбывающих в колонии срок по делу о смерти в роддоме в Калининграде недоношенного младенца. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает из зала суда корреспондент «Известий».

«Кассационные жалобы оставить без удовлетворения», — говорится в решении судебной коллегии.

Сушкевич и Белая участвовали в заседании по видеосвязи из исправительной колонии № 4 в поселке Колосовка Калининградской области. Защита заявила о невиновности экс-врачей, а также значительных нарушениях при рассмотрении дела по существу с участием присяжных. В свою очередь, представители Генпрокуратуры РФ просили оставить приговор без изменений.

Адвокаты также просили привлечь в качестве защитника президента Национальной медицинской палаты доктора медицинских наук Леонида Рошаля, который присутствовал на заседании. Данную просьбу суд отклонил.

При рассмотрении дела следователи исходили из того, что врачи намеренно умертвили младенца, защита — что злого умысла в действиях врачей не было.

По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом № 4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23–24 недели) родила мальчика весом около 700 г. Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача роддома Белая и анестезиолог-реаниматолог областного перинатального центра Сушкевич приняли решение умертвить ребенка, чтобы не портить статистику.

Позднее сообщалось, что для поддержания жизнедеятельности младенца требовался дорогостоящий препарат и Белая якобы решила не тратить ресурсы роддома. Следствие полагало, что бывшая и.о. главврача поручила ввести малышу дозу магния сульфата, а в истории родов написать, что ребенок родился мертвым.

На защиту медиков встало медицинское сообщество, в частности Леонид Рошаль. Он сказал, что «всё не так просто». Доктор уточнил, что беременность у роженицы стала третьей по счету, а первые две закончились «печально». Рошаль также обратил внимание на то, что роженица не обращалась в женскую консультацию, как протекала беременность, неизвестно. Госпитализировали женщину по скорой помощи. Специалист заметил, что с роженицей было сложно общаться из-за ее слабого уровня владения русским языком. По информации Национальной медицинской палаты, ребенок родился в крайне тяжелом состоянии и наблюдался реаниматологами.

Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.

Прокуратура обжаловала приговор, и 27 мая 2021 года суд отменил оправдательный приговор Белой и Сушкевич, а материалы были отправлены на новое рассмотрение. В СК заявили, что вина врачей доказана материалами дела. На первом же заседании в Московском областном суде Элину Сушкевич и Елену Белую взяли под стражу, объяснив решение в том числе тем, что у них нет регистрации в Московском регионе.

Позже, в начале сентября 2022 года, Московский областной суд назначил Белой и Сушкевич 9,5 и 9 лет колонии соответственно. Кроме того, им запретили заниматься врачебной деятельностью сроком на три года.