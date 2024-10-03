Ценное «письмо»: огнестойкие конверты спасут младенцев при ЧП

Российские ученые разработали и запатентовали огнеупорные конверты, которые предназначены для эвакуации младенцев при пожаре. Спасательные средства изготовлены на основе нетканого материала отечественных разработки и производства. Изделие поможет предотвратить ожоги и травмы при выносе ребенка из горящего здания, а также сохранить тепло во время ожидания помощи на морозе. Эксперты оценили востребованность разработки, однако отметили, что массовое внедрение требует дополнительной проработки.

Как конверты спасают жизни детей

В Казанском научно-исследовательском технологическом университете в рамках Федерального проекта Минобрнауки России «Платформа университетского технологического предпринимательства» создали линейку конвертов для младенцев, которые предназначены для их эвакуации при пожарах и других чрезвычайных ситуациях. Проект направлен на решение проблемы отсутствия доступных и простых средств спасения детей.

Как объяснили разработчики, с одной стороны, изделия обладают огнеупорными свойствами, что помогает уберечь ребенка от высоких температур. Вместе с тем материал защищает при попадании искр, раскаленных углей и горящих деталей конструкций. С другой стороны, конверты удерживают внутреннее тепло, что дает возможность после покидания опасной зоны благополучно перенести ожидание помощи на морозе. Кроме того, чтобы уберечь детей от травм и ушибов, предусмотрены специальные жесткие вставки.



— Сегодня в больницах нет удобных и безопасных приспособлений для эвакуации младенцев. Принятые к эксплуатации спасательные средства, такие как переносные сумки, камеры или волокуши, громоздки и достаточно дороги. В результате в случае ЧП врачи вынуждены выносить детей на руках или использовать попавшиеся под руку пеленки, одеяла. Между тем такие предметы сами подвержены возгоранию и не могут в достаточной мере защитить ребенка во время эвакуации, — рассказала «Известиям» один из разработчиков конверта, студент кафедры медицинской инженерии Татьяна Волошина.

По ее словам, предложенные конверты шьются из нетканых материалов. Внутренний слой состоит из волокнистого наполнителя отечественной разработки — холлофайбера СОФТ НГ. Это негорючий теплозащитный воздухопроницаемый материал, который не плавится от прямого огня, а при продолжительном воздействии обугливается, но не образует сквозного отверстия. В настоящее время его используют в производстве одежды, постельных принадлежностей и туристических спальников.

С внешней же стороны изделия покрыты SMS-материалом — составной конструкцией, которая включает в себя слои спанбонда и мельтблауна. Кроме устойчивости к высоким температурам они хорошо противодействуют щелочам и кислотам. Эти материалы часто используют для изготовления медицинских халатов и масок.

Чем наполнить «тревожные чемоданчики»

Как отметила Татьяна Волошина, материалы подбирались таким образом, чтобы охватить широкий спектр неблагоприятных условий. Важно, что при изготовлении конвертов не применяют клей, красители и другие химические вещества, которые при нагреве могут нанести вред ребенку.

— Вместе с тем при проектировании раскроя большое внимание уделялось практическим свойствам изделия. Оно должно быть удобно не только для ребенка, но и для того, кто эвакуирует. Быстро запеленать может только врач с опытом и сноровкой. Но не всегда у медицинского специалиста есть возможность оперативно это сделать. Поэтому изделия сконструированы таким образом, чтобы человек без подготовки мог в кратчайшее время поместить ребенка внутрь изделия, — сообщила Татьяна Волошина.

Изделия запатентованы, завершен пошив четырех опытных образцов. В дальнейшем команда намерена протестировать конверты в специализированных лабораториях и провести полный цикл испытаний совместно с медучреждениями и МЧС. Следующий шаг — вывод продукта на рынок.

Как считают разработчики, конверты могут входить в набор «тревожных чемоданчиков» — комплекта предметов первой необходимости, которые помогают продержаться некоторое время в случае чрезвычайной ситуации. Такие «чемоданчики» могут быть размещены в палатах роддомов и больниц. Особенно актуальны они в местах, расположенных вблизи зон боевых действий, где велика вероятность случайного или прицельного попадания снарядов или их частей в медицинские учреждения.

— В настоящее время для транспортировки новорожденных можно применять также спасательное (изотермическое) одеяло. Оно напоминает специальную пленку. Конечно, раньше люди обходились без эвакуационных конвертов. Однако их применение упрощает транспортировку и снижает риски как термических ожогов, так и переохлаждения. Такие инновации закономерны, — поделилась с «Известиями» руководитель проектов в области развития индустриальных лабораторий департамента управления проектами трансформации в трансляционных исследованиях Сеченовского университета Елена Рыбкина.

Тем не менее, по мнению эксперта, под вопросом экономическая целесообразность массового оснащения лечебных учреждений. Этот вопрос требует дополнительной проработки.

— Защитный материал и обоснованная конструкция изделий, которая поможет сократить время на сборы, действительно могут спасти жизнь младенца в случае ЧП. Однако одни из главных опасностей при пожаре — это быстрое задымление помещений и высокая концентрация токсичных и отравляющих веществ. Поэтому важно, чтобы эвакуационный конверт был оборудован средствами, которые снизят эту угрозу, — прокомментировала разработку доцент кафедры проектирования и художественного оформления текстильных изделий Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Светлана Пивкина.

Она отметила, что таким средством, к примеру, может быть маска-респиратор, которая крепится к конверту или ее можно упаковать в специальный карман.

— Отрадно, что применяемый нетканый материал. Это отечественная разработка, которая выпускается в нашей стране и соответствует национальным стандартам огнестойкости. При этом уязвимость заключается в том, что сырье (полиэфирное волокно) для производства таких стратегически важных материалов импортируется. Поэтому многие факторы влияют на их цену. В том числе колебания биржевой стоимости волокна и фрахта транспортных судов, — отметил директор по развитию ООО «Термопол» Владислав Иванов.

По мнению специалиста, полная локализация производства будет способствовать удешевлению термостойких изделий. Но для этого нужно реализовать целую цепочку мер, связанных с кадрами, наукой, инвестициями, государственной поддержкой отрасли.