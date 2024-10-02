Глава СКР затребовал данные об отравлении в суши-баре в Керчи
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о том, как продвигается расследование уголовного дела о пищевом отравлении жителей в Керчи. Жители города попали в больницу после заказа еды в суши-баре, сообщает SevastopolMedia.
Ранее с соцсетях появилась информация о том, что во выходные жители Керчи заказали еду из суши-бара, а позже почувствовали себя плохо и с симптомами отравления обратились в медицинские учреждения. Всем гражданам оказывается медицинская помощь, ожидаются результаты исследования.
Одна из пострадавших рассказала «Известиям», что ее семья заказывала роллы. По ее словам, через некоторое время после употребления пищи у ее ребенка заболела голова. Ночью вся семья почувствовала признаки отравления: озноб, повышение температуры.
Ранее 1 октября сообщалось о проверке в связи с отравлением едой из доставки в городе Керчь Республики Крым. В этот же день было возбуждено уголовное дело из-за факта отравления едой из доставки.