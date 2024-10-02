Число погибших при теракте в Тель-Авиве выросло до семи

Количество погибших при стрельбе в районе Яффо в Тель-Авиве в Израиле увеличилось до семи, ранения получили 16 человек. Об этом в среду, 2 октября, местная полиция сообщила в своем Telegram-канале.

«Вчера вечером на проспекте Иерушалаим в Яффо произошло комбинированное нападение с применением ножа и стрельбы, в результате которого семь израильтян были убиты и еще 16 получили ранения различной степени», — говорится в сообщении полиции.

По ее данным, два террориста вошли в вагон трамвая, остановившегося на станции, и открыли огонь. Потом они пошли по улице Сдерот Иерушалаим, продолжая нападать на прохожих, пока патрули муниципалитета Тель-Авив-Яффо не нейтрализовали их.

Получив сообщение о перестрелке, на место теракта прибыли многочисленные силы правоохранительных органов, которые занялись поисками сообщников террористов, но не обнаружили их. В то же время зазвучал сигнал тревоги ракетного обстрела Тель-Авива.

Полиция и Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) ведут совместное расследование инцидента. Установлено, что нападавшие — ликвидированный на месте 19-летний Мухаммед Маск и 25-летний Ахмед Химони, который получил серьезное ранение. Это жители палестинского города Хеврон, которых раньше никогда не арестовывали, но один из них участвовал в беспорядках. У преступников была штурмовая винтовка M16, патроны и нож.

Кроме того, в ночь на 2 октября ШАБАК и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) арестовали подозреваемых в содействии Маску и Химони, которые помогли им купить оружие и попасть в еврейское государство. Задержанных доставили в следственный отдел ШАБАК.

Стрельба в Тель-Авиве произошла накануне, вечером 1 октября. В районе Яффо, который находится на юге города, живет как арабское, так и еврейское население.

В тот же день в посольстве РФ в Израиле сообщили «Известиям», что не получали сообщений о пострадавших при теракте россиянах, но консульский отдел дипмиссии следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной.