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Эндокринолог перечислил вредные для поддержания витамина В1 продукты

Врач Островская: алкоголь, кофе, чай и сырая рыба снижают уровень витамина В1
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Тиамин (витамин В1) служит главным помощником организму, поддерживая его активность при тяжелых нагрузках. Однако напитки, такие как алкоголь, кофе и чай, снижают уровень витамина в крови. Похожим образом влияет и сырая рыба. Об этом в беседе с «Газете.Ru» рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age-медицине Европейского медицинского центра ЕМС Елена Островская.

Согласно ее уточнению, витамин В1, или тиамин, синтезируется не организмом человека, а микробиотой, то есть бактериями, населяющими кишечник. Нормальный уровень этого нутриента зависит от состояния кишечной флоры.

«Чтобы В1 усваивался, организму нужен магний. Уровень магния снижается у людей, которые часто испытывают стресс и употребляют мало продуктов, содержащих этот элемент — орехов и сухофруктов, морских водорослей, шпината и креветок. Кроме того, витамин В1 и магний быстро расщепляются и выводятся из организма у людей, которые употребляют алкоголь достаточно часто и в больших количествах. То же самое происходит от злоупотребления такими продуктами, как кофе, чай и сырая рыба», — рассказала врач.

Эндокринолог отметила, что много витамина В1 содержат куриные яйца, молочные продукты, овощи (свекла, лук, редис, томат, сладкий перец, тыква), фрукты и ягоды (ананас, инжир, апельсины, смородины, вишня, слива, абрикос). Помимо этого тиамин также синтезируют некоторые микроорганизмы. Так, он содержится и ферментированных продуктах, таких как квашеная капуста.

Распознать дефицит витамина В1 довольно сложно, поскольку симптомы могут указывать на различные нарушения в работе организма. Врач отмечает, что на ранних стадиях у пациента могут наблюдаться повышенная раздражительность, снижение памяти и концентрации внимания, усталость. Далее ухудшается сон, развивается мышечная слабость, появляется покалывание в пальцах ног.

Дефицит В1 плохо действует на сердечно-сосудистую систему. Это вызывает учащенное сердцебиение, боли, а также возникают одышки и отеки.

«Наконец, при острой нехватке тиамина возможны реакции со стороны ЖКТ. Из-за нехватки витамина снижается тонус кишечника и развиваются хронические запоры, неприятные ощущения в животе, постоянное подташнивание», — заключила врач.

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Ранее кардиолог Анна Небольсина рассказала «Известиям» о том, какие продукты вредны и полезны для здоровья. По ее словам, здоровый рацион должен быть богат различными веществами, такими как жирные кислоты (омега-3), витаминами, антиоксидантами и минералами.

В первую очередь среди полезных для здоровья сердца продуктов она выделила жирную рыбу. Так, скумбрия, лосось или селедка содержат большое количество омега-3. Исследования показало, что люди, которые наиболее часто потребляют эти продукты, реже страдают от сердечных заболеваний.

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