Кардиолог перечислила полезные и вредные для здоровья сердца продукты

Для поддержания здоровья сердца важно то, что мы едим — рацион должен быть богат полезными веществами, такими как жирные кислоты (омега-3), витаминами, антиоксидантами и минералами. Они способствуют снижению «плохого» холестерина, помогают уменьшить воспаление и поддержать работу органа и сосудов. Об этом 2 октября «Известиям» рассказала врач-кардиолог первой категории АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Небольсина.

Среди полезных для здоровья сердца продуктов она выделила в первую очередь жирную рыбу. По ее словам, скумбрия, лосось или селедка содержат большое количество омега-3.

«Они поддерживают нормальный сердечный ритм и предотвращают накопление холестерина в сосудах. Употреблять ее надо не мене двух раз в неделю, что станет отличной профилактикой атеросклероза», — объяснила врач.

По ее словам, также полезны фрукты и овощи, которые богаты антиоксидантами, например, зеленые овощи, ягоды и цитрусовые. Они помогают нейтрализовать свободные радикалы. Это снижает воспаление и окислительный стресс и предотвращает развитие болезней. Съедайте в день не менее 400 г фруктов и овощей, отметила Небольсина.

Кардиолог уточнила, что пользу для сердца приносят и орехи, и семена. Они содержат полиненасыщенные жирные кислоты и витамины, снижающие уровень холестерина и воспаление. Миндаль, грецкие орехи, льняные и тыквенные семена в количестве около 30 г в день помогут улучшить работу сердца, заметила она.

«Растительные масла богаты полезными жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сосудов. Оливковое, льняное и тыквенное можно добавлять в салаты или готовые блюда по одной столовой ложке несколько раз в день», — сообщила врач.

Также она указала на то, что цельнозерновые продукты содержат витамины группы B и клетчатку, которые помогают снизить уровень холестерина и поддерживают нормальный обмен веществ.

«Исследования показывают, что люди, в рацион которых регулярно входят эти продукты, реже страдают от сердечных заболеваний», — пояснила кардиолог.

Среди вредных для здоровья сердца продуктов Небольсина выделила фастфуд. Он содержит большое количество насыщенных жиров и трансжиров, которые повышают уровень холестерина и способствуют развитию бляшек в сосудах, а соль повышает артериальное давление.

«Сахар и газированные напитки в избытке приводят к ожирению и диабету, а это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Сахар также ухудшает состояние сосудов», — указала она.

Кроме того, врач обратила внимание на красное мясо и мясную «переработку», которые тоже содержат много насыщенных жиров. Переработанные продукты — еще и большое количество соли и консервантов, что также плохо сказывается на здоровье сосудов и сердца, добавила она.

«Насыщенные жиры и способствуют накоплению холестерина в крови и приводят к образованию бляшек в сосудах и развитию атеросклероза. Избыток соли повышает давление и увеличивает риск инсультов и сердечной недостаточности. Слишком много сахара в рационе провоцирует воспаление и окислительный стресс, повреждая сосуды и увеличивая риск тромбов», — заключила кардиолог.

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