Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили Верхнекаменское в ДНР
Политика
В Госдуме указали на поддержку Рютте агрессии НАТО к другим странам
Мир
На Украине намерены обязать 17-летних вставать на воинский учет
Авто
Лидеры фракций Госдумы получат автомобили Aurus до конца года
Общество
Cпортивного обозревателя Вильчинского нашли мертвым в подмосковных Люберцах
Мир
СМИ сообщили о повреждении 100 домов в результате атаки Ирана на Израиль
Авто
Продажи автомобилей Lada выросли почти на 15% в сентябре
Мир
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Общество
В Чите суд признал 12 человек виновными в диверсиях и подготовке теракта
Мир
СМИ узнали о планах Франции направить военные мощности на Ближний Восток
Мир
Власти Украины приостановили проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией
Авто
Новую Toyota Camry начали официально продавать в Казахстане
Культура
СМИ сообщили о решении Pink Floyd продать Sony Music права на песни
Мир
Американский актер из сериала «Добрые времена» Джон Эймос умер в возрасте 84 лет
Культура
Картины Врубеля представят на аукционе в Москве впервые за десятилетие
Мир
Захарова указала на провал миротворческой миссии США на Ближнем Востоке
Общество
Суд продлил арест Цырульниковой по делу о хищении 200 млн рублей у Долиной
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали до +22 градусов в Москве 2 октября

Суд продлил арест Цырульниковой по делу о хищении 200 млн рублей у Долиной

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Суд продлил арест Анжеле Цырульниковой, обвиняемой в хищении 200 млн рублей у певицы Ларисы Долиной. Это следует из карточки дела по состоянию на 2 октября.

Уточняется, что ходатайство о продлении содержания под стражей было зарегистрировано 26 сентября, а удовлетворено 30 сентября.

«О продлении срока содержания под стражей (п. 2 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст.109 УПК РФ)», — говорится на портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Дом для своих: риелтор-аферист представлялся чиновником Минспорта
Эксперт рассказал о мошеннической схеме с «льготными» квартирами

Иск по делу о продаже квартиры Долиной будет рассмотрен 10 октября.

13 августа Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Злоумышленники убедили ее продать элитную квартиру в центре Москвы, а полученные с продажи деньги перевести на якобы безопасный счет. Было возбуждено уголовное дело, на квартиру певицы был наложен арест. Правоохранительные органы сообщили, что преступники находятся на Украине. Они систематически выходили с певицей на связь с апреля по август и убеждали ее спасти свои деньги от противоправных посягательств. В результате аферы Долина потеряла более 200 млн рублей.

Правоохранители задержали 53-летнюю Анжелу Цырульникову, через которую Долина передавала часть денег мошенникам. Позже женщину заключили под стражу. Новой собственницей элитной квартиры стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. В конце августа Долина подала заявление в суд на новую владелицу жилья. Как стало известно 3 сентября, Лурье, в свою очередь, подала встречный иск на певицу.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024