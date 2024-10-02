Суд продлил арест Цырульниковой по делу о хищении 200 млн рублей у Долиной
Суд продлил арест Анжеле Цырульниковой, обвиняемой в хищении 200 млн рублей у певицы Ларисы Долиной. Это следует из карточки дела по состоянию на 2 октября.
Уточняется, что ходатайство о продлении содержания под стражей было зарегистрировано 26 сентября, а удовлетворено 30 сентября.
«О продлении срока содержания под стражей (п. 2 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст.109 УПК РФ)», — говорится на портале судов общей юрисдикции города Москвы.
Иск по делу о продаже квартиры Долиной будет рассмотрен 10 октября.
13 августа Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Злоумышленники убедили ее продать элитную квартиру в центре Москвы, а полученные с продажи деньги перевести на якобы безопасный счет. Было возбуждено уголовное дело, на квартиру певицы был наложен арест. Правоохранительные органы сообщили, что преступники находятся на Украине. Они систематически выходили с певицей на связь с апреля по август и убеждали ее спасти свои деньги от противоправных посягательств. В результате аферы Долина потеряла более 200 млн рублей.
Правоохранители задержали 53-летнюю Анжелу Цырульникову, через которую Долина передавала часть денег мошенникам. Позже женщину заключили под стражу. Новой собственницей элитной квартиры стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. В конце августа Долина подала заявление в суд на новую владелицу жилья. Как стало известно 3 сентября, Лурье, в свою очередь, подала встречный иск на певицу.